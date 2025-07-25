立院再封殺7位大法官人事　行政院：遺憾在野黨踐踏憲政精神

▲立法院針對大法官提名行使同意權，國民黨團決議票投不同意。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（25日）進行大法官人事同意權投票，國民黨、民眾黨再度封殺所有被提名人。對此，行政院發言人李慧芝表示，立法院在這一年多來，從法案修訂、預算審議到人事審查議案，已經都沒有理性討論的空間，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

司法院目前僅8位大法官，賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決， 司法院7位大法官空缺至今，總統府今年3月公布大法官被提名人選，包含獲提名大法官並為院長的蔡秋明、大法官並為副院長的蘇素娥，以及國立中正大學法律學系教授蕭文生、現任最高法院法官鄭純惠、高檢署主任檢察官林麗瑩、台北大學法律學系教授陳慈陽、政治大學法學院特聘教授的詹鎮榮等人。

今上午立法院進行人事同意權投票，國民黨與民眾黨團皆「全封」否決7位人選；民進黨團則採「5+2」，同意蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩，陳慈陽、詹鎮榮則開放個別委員投票。但最終結果仍是7人都未過關。

對此，行政院發言人李慧芝表示，立法院在這一年多來，從法案修訂、預算審議到人事審查議案，已經都沒有理性討論的空間，尤其憲法法庭肩負守護憲法秩序的任務與責任，人民向憲法法庭申請的案件，就高達總案件量的99%。

李慧芝說，行政院同為憲政機關，對於兩在野黨罔顧憲政秩序的正常運作、罔顧人民的憲法救濟權利，踐踏憲政精神的政治操作表示遺憾。

▲立法院針對大法官提名行使同意權，開票結果。（圖／記者林敬旻攝）