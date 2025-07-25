LIVE／大罷免最後一哩路　罷團重返濟南路「為民主守夜」

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記者詹詠淇／台北報導

大罷免投票倒數最後一晚，反共護台志工聯盟今（25日）晚在立法院外濟南路舉辦「為民主守夜 公民集氣晚會」，表演卡司包含「台語獨立樂團」裝咖人、饒舌歌手楊舒雅、「台灣民謠大師」陳明章等，現場也邀來作家羅毓嘉、李文成和女星鄭家純、補教名師呂捷、濟南教會牧師黃春生和民進黨團幹事長吳思瑤、聯電創辦人曹興誠等宣講，《ETtoday新聞雲》將為你全程直播。

反共護台聯盟表示，7月25日投票前一晚，聯盟在與各地罷團溝通的結果，將讓所有罷團回到自己的罷區做最後動員催票，將以「遍地開花、為民主守夜」的形式，於各地進行催票活動。而在台北的濟南路晚會將以直播連線的形式，與各地罷團的活動進行串聯，此外，台中市區於建成路與振興路口舉辦大型晚會，聚集台中罷團的力量。

▲反共護台志工聯盟昨晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬人空拍圖曝。（圖／志工聯盟提供）

反共護台聯盟昨（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，儘管下著滂沱大雨，現場仍有破10萬民眾響應，人潮直接包圍景福門。聯電創辦人曹興誠致詞時坦言，有人說大罷免不是民主社會常態，問題是這麼大的政黨在國會背叛國家，這是常態嗎？也不是，所以只能用非常態對抗非常態，國民黨常常說別人抹紅，但就是他們把自己抹得紅通通，我們沒有色盲，怕抹紅，為什麼跟傅崐萁去見統戰頭子王滬寧？

民進黨立委沈伯洋則指出，國家遺憾要由各位來阻擋，726只有你們站出來才能阻止這個國家的遺憾。藍白在國會不是監督制衡，是癱瘓和掏空，這不是守護台灣，而是為北京開路。不分政黨也無論原本投給誰，大家在這邊就是有守護台灣的心，大家熱愛自由，想守護家園才站出來。有你們，台灣才能穩定，才能成為自由之地、勇者之鄉，所以最後拜託大家，讓台灣人聲音726、823響徹雲霄。

沈伯洋強調，自由民主延續不會超過一個世代，因為自由不會繼承、沒有血，是不會從血液傳到另一個人身上，但是自由就是靠各位書寫，靠各位的故事、選票、參與，我們才會有自由。拜託大家告訴其他人這場運動多重要，拿電話告訴朋友、親人自己有多熱愛這片土地，相信未來各位會書寫這個歷史，把這些經驗傳承給下一代。726到投票所投同意罷免，因為我們心有所愛，不想要台灣被賣。