　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南3國小畢業生黃金海岸戲水...1人失蹤　無人機出動搜救

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸24日下午驚傳溺水意外！3名台南市仁德國小男畢業生相約戲水，未料發生意外，其中1人自行上岸、1人獲救送醫，另1名少年失蹤，海巡與消防人員持續進行陸海空地毯式搜尋，盼能儘速尋獲失蹤少年。

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

消防局指出，24日下午3時14分接獲民眾報案，指在黃金海岸「船屋」前海岸有民眾溺水，消防局立即出動灣裡、德興、永華、南門等分隊共7車2艇12人前往搶救，灣裡車組於下午3時23分抵達現場後，3時28分先救起其中1人，另1人已自行上岸，兩人皆意識清楚，後續由永華91車送往成大醫院救治。

警消確認，三名落水者都是某國小剛畢業的學生，獲救者中2人身上有多處擦傷，仍有一名少年尚未尋獲，消防局與海巡人員立即展開空地毯式搜索，動用船艇於海面搜尋，直升機及無人機在空中，人員在岸際同步搜尋，全面持續擴大搜尋範圍。

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊副大隊長葉偉德指出，消防局是下午3時14分許接受到報案，說有小朋友溺水的狀況，有先派2、3個分隊到現場，灣裡消防人員已經先將第1人救起來，另1人則自行遊上岸，現在還有1名少年還在搜尋中，除了岸邊搜尋外，無人機也已升空搜索，另海巡人員的船在外邊海域擴大搜索，預計會搜索到今晚。

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

葉偉德說，這3名都是國小要升國中的少年，應該是朋友一起相約過來這邊游泳。今天風浪也蠻大的，現在時間點已經接近漲潮的階段，現在消防、海巡都在全力搜救。而救起的2名少年都是輕微擦傷而已，檢傷後兩位都送醫院去檢查。夏季戲水風險高，海邊暗流多變、地形複雜，請家長務必留意孩子行蹤，切勿單獨讓孩子前往海邊戲水，才能避免憾事發生。

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈慶京現身北院！湊齊1.8億　裝電子腳鐐後將獲自由
助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱
颱風「竹節草」命名由來曝光
快訊／泰柬邊境開戰　陸外交部發聲
公公每天要視訊！媳住婆家慘遭他性侵　沒錢不敢反抗
「三颱共舞」天氣最劇烈時間曝
驚悚畫面曝！男大生遭輾「全身變形亡」　母認屍崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／沈慶京現身北院！4天湊齊1.8億　裝電子腳鐐後將獲自由

台南3國小畢業生黃金海岸戲水...1人失蹤　無人機出動搜救

金門驚爆裝修詐騙！冒充高中總務主任騙貨款　2業者怒報案

驚悚畫面曝！高雄男大生遭砂石車輾「全身變形亡」　母認屍崩潰

大罷免倒數！台中地檢署「查罷團隊」督導警方整備工作

超扯！台中囂張賊騎贓車大街趴趴走　頭上2萬安全帽也是偷的

「新新併」資產8.58兆！律師曝陳子婷應繼分1/8　籲吳家善待妹妹

快訊／關押204天！沈慶京1.8億交保　待安裝電子腳鐐重獲自由　

花蓮捐款爭議！傅崐萁怒告童子賢　嗆：若有下令就辭立委

快訊／台南黃金海岸3國小生落水！2人獲救...12歲童失蹤搜救中

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

快訊／沈慶京現身北院！4天湊齊1.8億　裝電子腳鐐後將獲自由

台南3國小畢業生黃金海岸戲水...1人失蹤　無人機出動搜救

金門驚爆裝修詐騙！冒充高中總務主任騙貨款　2業者怒報案

驚悚畫面曝！高雄男大生遭砂石車輾「全身變形亡」　母認屍崩潰

大罷免倒數！台中地檢署「查罷團隊」督導警方整備工作

超扯！台中囂張賊騎贓車大街趴趴走　頭上2萬安全帽也是偷的

「新新併」資產8.58兆！律師曝陳子婷應繼分1/8　籲吳家善待妹妹

快訊／關押204天！沈慶京1.8億交保　待安裝電子腳鐐重獲自由　

花蓮捐款爭議！傅崐萁怒告童子賢　嗆：若有下令就辭立委

快訊／台南黃金海岸3國小生落水！2人獲救...12歲童失蹤搜救中

MIT之光！台鹽以膠原蛋白技術奪國際金獎　展現台灣製造硬實力

立委大罷免8月1日公告投票結果　罷免通過者當天就解職

快訊／沈慶京現身北院！4天湊齊1.8億　裝電子腳鐐後將獲自由

麋先生驚喜探班高中生嗨翻！　自曝「最像大人的一件事」

日本強檔今夏話題雙強　《ChaO》、《大追跡》齊登場引爆熱潮

不明帳號爆「關說司法」　林錫耀斥虛假已提告：意圖干擾投票

歐陽妮妮帶兒返台就醫遭酸「蹭健保」　張書豪發聲：只在乎寶寶健康

假布布無所不在！　泡泡瑪特在美提告「711販售盜版LABUBU」

劉以豪打扮過頭被媽嗆「隨便穿更好看」　用Prada印花裝扳回一城

助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱

社會熱門新聞

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

即／彭振聲喪妻出庭崩潰：我家破人亡！法官休庭10分鐘

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

「媽、我頭上刺刺的」　榕樹壓死碩一生滿月入夢

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

妻搭機來台猝死　魔鷹現身中壢殯儀館畫面曝

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

即／高雄砂石車左轉與機車相撞　騎士遭輾慘死

新北男墜樓死亡！臉部與雙腿變形

基隆24歲男胸臂遭砍噴血　惡煞跳樓壓壞300萬特斯拉

更多熱門

相關新聞

工程老闆落海失蹤　妻女焚香呼喚快回來

工程老闆落海失蹤　妻女焚香呼喚快回來

屏東滿州鄉佳樂水漁村公園沙灘，昨(22)日下午傳出遊客失聯事件。57歲張姓男子與妻子昨日前往港口溪出海口附近遊玩，途中突然對妻子說想下水撿拾石頭，沒想到卻不幸失去蹤影。今(23)日，張男的妻子、女兒與家屬前往事故地點焚香祈禱，盼望能早日傳來消息。

河南水庫成「野泳樂園」 人游泳狗戲水無視「飲用水源地」標語

河南水庫成「野泳樂園」 人游泳狗戲水無視「飲用水源地」標語

夏季孩童溺水「水深10公分」就有風險

夏季孩童溺水「水深10公分」就有風險

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

尼姑+狗隻奇幻山中迷路 「鬼引進山」傳聞引熱議

尼姑+狗隻奇幻山中迷路 「鬼引進山」傳聞引熱議

關鍵字：

黃金海岸戲水搜救

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

社宅住9年到期！林口男找屋壓力大「19樓墜落亡」

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面