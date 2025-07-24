台南3國小畢業生黃金海岸戲水...1人失蹤　無人機出動搜救

▲台南市消防局、海巡人員陸海空搜索失蹤男童。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南黃金海岸24日下午驚傳溺水意外！3名台南市仁德國小男畢業生相約戲水，未料發生意外，其中1人自行上岸、1人獲救送醫，另1名少年失蹤，海巡與消防人員持續進行陸海空地毯式搜尋，盼能儘速尋獲失蹤少年。

消防局指出，24日下午3時14分接獲民眾報案，指在黃金海岸「船屋」前海岸有民眾溺水，消防局立即出動灣裡、德興、永華、南門等分隊共7車2艇12人前往搶救，灣裡車組於下午3時23分抵達現場後，3時28分先救起其中1人，另1人已自行上岸，兩人皆意識清楚，後續由永華91車送往成大醫院救治。

警消確認，三名落水者都是某國小剛畢業的學生，獲救者中2人身上有多處擦傷，仍有一名少年尚未尋獲，消防局與海巡人員立即展開空地毯式搜索，動用船艇於海面搜尋，直升機及無人機在空中，人員在岸際同步搜尋，全面持續擴大搜尋範圍。

消防局第七大隊副大隊長葉偉德指出，消防局是下午3時14分許接受到報案，說有小朋友溺水的狀況，有先派2、3個分隊到現場，灣裡消防人員已經先將第1人救起來，另1人則自行遊上岸，現在還有1名少年還在搜尋中，除了岸邊搜尋外，無人機也已升空搜索，另海巡人員的船在外邊海域擴大搜索，預計會搜索到今晚。

葉偉德說，這3名都是國小要升國中的少年，應該是朋友一起相約過來這邊游泳。今天風浪也蠻大的，現在時間點已經接近漲潮的階段，現在消防、海巡都在全力搜救。而救起的2名少年都是輕微擦傷而已，檢傷後兩位都送醫院去檢查。夏季戲水風險高，海邊暗流多變、地形複雜，請家長務必留意孩子行蹤，切勿單獨讓孩子前往海邊戲水，才能避免憾事發生。