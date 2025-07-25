快訊／救護車送婦就醫！遭小貨車高速碰撞　警消救出3人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局勤務中心今（25）日上午接獲通報，蘆竹區奉化路有婦人輕生，消防人員據報後到場急救送醫，但行經蘆竹區南昌路、忠孝西路路口處時，小貨車閃避不及發生碰撞，造成救護車上婦人與陪同家屬及小貨車司機3人受傷，救護人員急忙找來支援救護車將傷者送醫急救，所幸均無生命危險，至於事故原因由蘆竹警方調查釐清。

▲救護車今天將賴姓婦人送醫途中，遭小貨車高速碰撞。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園市蘆竹區忠孝西路今天中午發生救護車碰撞小貨車事故，小貨車駕駛受困車內，消防人員以破壞器材救出受困陳姓駕駛。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，今天上午11時59分許，勤務中心接獲蘆竹區南昌路與忠孝西路路口處發生救護車與小貨車碰撞事故，消防人員到場處理，發現係埔子分隊救護車執行蘆竹區奉化路藥物中毒救護，將61歲賴婦送往桃園敏盛醫院急救，但救護車行經蘆竹區南昌路、忠孝西路路口處，和小貨車發生碰撞。

▲桃園市蘆竹區忠孝西路今天中午發生救護車碰撞小貨車事故，救護車車頭凹陷。（圖／蘆竹警方提供）

消防局表示，救護車內賴姓婦人與陪伴的67歲王姓家屬有頭暈、頭痛等現象，但意識均清楚，分別送往敏盛醫院救治；至於小貨車53歲陳姓駕駛則受困車內，由後續支援之大竹分隊協助脫困，陳男前額有7公分撕裂傷、左手臂5公分撕裂傷、背痛，所幸意識清醒，經大竹分隊救護車送往林口長庚醫院救治中。至於這起事故發生原因，正由蘆竹警方調查釐清中。

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