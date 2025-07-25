熱到快融化！彰化工人「當場烤暈」倒地　同事遞水搶命面曝

記者唐詠絮／彰化報導

根據氣象署報告，昨(24日)下午全台最高溫前10名的鄉鎮市，彰化縣就佔了8個名額，其中埔心鄉更以37.8度高溫奪下全台最熱冠軍，而在永靖鄉，一名年約40歲的工人，因為長期在烈日下進行施工，突然昏倒，同事緊急遞水並抬到安全島等待救護車救援，終於恢復意識，送醫觀察。

氣象署昨天發布高溫警報，彰化縣亮起「橙色燈號」，全台最熱前十名鄉鎮中，彰化縣就包辦8個，簡直變成「烤番薯縣」。埔心鄉37.8度，連空氣都熱到扭曲。不少民眾直呼「出門就像走進烤箱」、「機車坐墊燙到能煎蛋」，「都快被烤焦了」。

▲彰化永靖鄉有工人熱到昏倒，同事緊急將人抬到安全島上等待救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

永靖鄉中山路正在進行道路工程，一群工人穿著橘色長袖黑色長褲，頂著近38度高溫施工，昨天下午一點多，其中一名40歲的金姓男工人突然臉色發白、全身冒冷汗，接著直接昏倒在馬路上，同事見狀立刻衝上前，有人趕快遞水，大喊名字、有人幫忙抬到安全島，一旁還有同事緊急指揮交通。

消防局獲報後火速趕到，發現工人躺在安全島上，雖然意識清醒，體溫36度多，並持續監測生命徵象，隨後送往員生醫院觀察。

秀傳中醫師陳襄芸指出，人長期處在高溫烈日曝曬下，沒有適時補出水分，大量流汗下容易出現中暑現象，像是頭暈、心跳加速、體溫升高等症狀、嚴重者還會出現意識模糊的狀況。預防的方式除了，並隨時注意天氣預告、避開烈日外、盡量穿著淺色寬鬆、透氣材質衣物，陽傘、墨鏡、帽子三寶隨身，同時提醒民眾多喝水補充電解質，切勿補充可能傷害到身體酒精及含糖或是太冰冷的飲料，都可防止中暑發生。

▲工人熱到昏倒，同事緊急將人抬到安全島上等待救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）