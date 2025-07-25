詭飛柬埔寨開戶！高雄21歲雙胞胎姊妹遭軟禁　因懷孕被詐團退貨

▲雙胞胎姊妹稱去柬埔寨開戶被控制，因妹妹懷孕7個月園區不收。（圖／GASO全球反詐騙組織提供）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導

高雄一對21歲的雙胞胎姊妹，不明原因到柬埔寨開戶辦理貸款，結果受困被帶往七星海詐騙園區，其中妹妹懷有7個月身孕所以園區退貨，2人尋救協助後，GASO全球反詐騙組織動用救援量能，將2人從柬埔寨救出，於24日返抵台灣。

GASO全球反詐騙組織發言人Simon指出，這起案例是雙胞胎姊妹14日從台灣飛往金邊，聲稱是要到當地開戶貸款，但是到了就被轉賣給另一組人，因此受困被帶往戈公省，要被賣到七星海(Dara Sakor)園區，但園區的人發現妹妹懷孕7個月，因為不收孕婦就先將她們軟禁在別墅區，並跟家屬要求付3萬美金的贖金，後來家屬尋找立委伍麗華求救，GASO全球反詐騙組織輾轉接到後便開始進行救援。

Simon表示，為了救雙胞胎姊妹，從接觸到找台商協助，來回總共耗時3、4天，這對姊妹14日飛柬埔寨，15日求救，22日救出，已經於24日回台後返家，沒有付3萬美金就讓她們脫困。Simon不滿說，成功救出後這對姊妹態度相當冷淡，翹腳玩手游，沒有對協助單位感謝，這點讓人感到遺憾，她們僅自行負擔機票，其他都是當地台商協助，這次的情況是有孕在身，所以園區不收，不然可能會被轉賣。

Simon說明，姊妹說是去開戶辦貸款，但為何要到柬埔寨開戶仍有很多疑點。柬埔寨近年想整頓但成效有限，再次呼籲國人提高警覺，避免成為詐騙人口販運的對象。

伍麗華辦公室指出，當初接到家屬請求協助的資訊，依照SOP轉給國會相關單位以及反詐騙組織進行援救，至於這對雙胞胎姊妹的背景，以及是否有在高雄當地警局報案並不清楚。