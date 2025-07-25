欠5萬毒債拖1個月不還！7惡煞闖民宅開槍砍人　警3小時逮人

▲警方循線逮捕楮男，並查獲槍枝、開山刀、球棒及毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區今天（25日）凌晨5時許，有民眾報案，指福營路一處透天厝有人爭吵並傳出有槍響。警方趕抵現場，屋內看到一對男女，並查獲3顆子彈及1枚空彈殼，人在屋外的林姓男子則是手肘遭砍，警方隨即調閱監視器追查，並於新北大道三段一處飯店，逮捕涉案男子及其他同夥共7人，目前已帶回偵辦中。

據了解，遭砍傷的54歲林姓男子，一個多月前向34歲褚姓男子購買5萬元毒品，但卻拖欠多日遲遲未還；今天凌晨褚男氣沖沖地帶著37歲王男、35歲歐男、35歲王男、36歲徐男、29歲林女及呂姓少年，前往林男福營路套房理論。褚男進到屋內，發現套房內除了林男外，另有其友人28歲林女及45歲蔡男。

▲楮男躲在飯店內，仍被警方循線查獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

褚男隨即表達來意，但林男仍賴皮表示沒錢還，褚男一氣之下開槍恐嚇，並持開山刀砍傷林男，隨後與同夥逃離開車現場，警方獲報，到場經釐清後先將林男送醫治療，隨即鎖定褚男等人行蹤，並於3小時於新北大道三段某飯店，順利逮捕全部涉案嫌犯，並查獲槍枝、開山刀、球棒及毒品依託咪酯，目前已將其帶回偵辦釐清中。

▲褚男不滿被拖5萬元毒債，率眾前往被害人住處砍人開槍。（圖／記者陸運陞翻攝）