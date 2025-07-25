「不是選舉是動員戰！」　學者揭大罷免關鍵：基本盤才是主戰場

▲韓國瑜率藍委開記者會反罷免。（圖／記者陳煥丞攝）



記者崔至雲／台北報導

726大罷免倒數最後一天，藍綠陣營卯足全力催票，不僅有「百工百業挺罷免」、政壇名人接力表態，更有企業界人物如徐重仁、童子賢投下支持罷免的聲音。不過，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，罷免與選舉的邏輯並不相同，「中間選民不熱，基本盤才是決戰點，能否投出來才是關鍵」。

張元祥提到，近日學生熱烈討論「流通教父」徐重仁表態支持罷免，甚至有人好奇是否成為「重磅一擊」。他觀察到，民進黨與罷免方的整體策略非常清楚，論述上主打「舔共賣台」，戰術上針對選情較弱的藍委強力圍攻，最後階段再拋出「百工百業」撩動社會情緒、試圖擴大動員面，但實際在基層市場觀察，這一套是否能成功撼動中間選民，恐怕仍有不小落差。

他指出，「百工百業」模式其實是民進黨近年大型選戰慣用的動員工具，目的不僅是宣示號召，更透過成立後援會與政策白皮書，凝聚各界意見領袖，強化組織滲透。這是針對有政黨認同的選民，而不是「喚醒冷感的中間選民」。

至於企業界人士、藝文圈名人輪番出面挺罷免，是否能有效撼動選情？張元祥的判斷是，「對選舉有效，但對罷免不一定有用。」他解釋，在選舉中，選民結構較廣，中間選民的投票行為較易受議題與風向影響，因此最後的關鍵一擊能起關鍵作用。但罷免的選舉結構大不同，中間選民本身參與意願低，往往是藍綠雙方的「基本盤」決勝負。

「罷免不是情緒操作就能達成的。」張元祥以去年基隆市長謝國樑的罷免案為例，指出當時是全台唯一焦點政治事件，藍綠雙方全面交火，不僅打組織戰，也有司法戰、輿論戰與網路戰，聲量震天響，但投票率卻僅50.44%，與總統大選同年、僅相隔數月的政黨票投票率（70.48%）相比，仍有兩成落差。

進一步對比基隆的政黨票與罷免票分布，更可看出政黨基本盤的影響力。國民黨政黨票得票為85,320票，民進黨為67,018票，結果謝國樑罷免案中，不同意票為86,014票、同意票為69,934票，幾乎是政黨票的「複製貼上」。

張元祥指出，這樣的趨勢也可能在這次「大罷免」複製，特別是當民眾黨支持者更可能因罷免案而激起行動力時，「民眾黨支持者的投票意願，恐怕會比過去選舉更強烈。」

他認為，「罷免不是『投不投』，而是『誰去投』」，要打贏罷免戰，不在於空戰的議題多驚人、哪位名人多吸睛，而在於地面戰的組織動員能否全面貫穿。「選舉靠議題催中間票，罷免靠組織動員出基本盤，這是兩種完全不同的邏輯。」

對此，他也語帶警告地指出，罷免最後一刻若太過倚賴「奧步」、「重磅議題」，可能激化對方陣營反彈情緒，反倒有「催票」效果。若綠營試圖以爭議性主張喚醒沉默選民，恐怕會產生「反噬」。綜合分析，張元祥認為，罷免最終成敗關鍵將回歸最原始的政治動員邏輯，「不是看誰聲音大，而是誰能動得出人、誰能撐到最後一刻」。