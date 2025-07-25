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偏藍台大教授挺罷免「超狂背景」驚呆一票人！財經網美：被輾壓了

▲▼ 。（翻攝台大官網、石明謹臉書）

▲石明豐（左）與石明謹（右）是堂兄弟。（左圖翻攝台大官網、右圖石明謹臉書）

記者施怡妏／綜合報導

台大教授石明豐挺大罷免，原本是偏藍選民，2019年因為香港送中事件，逐漸靠向民進黨，2021年高中同學在中國沒有犯罪卻被判刑，讓他受到衝擊，更覺得往中國靠的都是罪人；然而，石教授超狂的經歷，意外吸引網友的關注，資深球評石明謹還指出，「強者我老哥，我們是從小一起長大的堂兄弟」。

留美電機博士、台大物理教授在臉書發文，政治光譜原本是中間偏藍，但不太發表言論，自從2019年香港「送中條例」事件，令他開始反思台灣的未來以及子孫的前途，逐漸轉向支持民進黨。2021年高中同學在中國沒犯法，卻被判刑4年，更認為凡是主張往中國靠的，都會是台灣人民和未來子孫的罪人。

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石教授也在文中提到個人經歷，高二時便跳級進入交通大學控制系，服役後曾任飛指部少尉發射排長，退伍後進入科學園區工作一年，隨後申請到美國普林斯頓大學（Princeton）攻讀博士，並以全額獎學金4年畢業。返台後即在台大任教，從1998年起至今，並得過超過10次的教學傑出獎、優良導師獎等榮譽。

▲▼ 。（圖／翻攝自石明謹臉書）

▲石明謹與堂哥石明豐的合照。（圖／翻攝自石明謹臉書）

財經網美胡采蘋轉發此貼文，聽到有人說百工百業是階級歧視，看完石教授的文章後驚呼「有被輾壓的感覺」，普林斯頓就是旁邊有一家普林斯頓高等研究院的普林斯頓，那邊有愛因斯坦、歐本海默、賽局理論之父的馮諾曼，和美麗境界的納許，「好的，我感覺有被歧視到了，哈哈哈！」

貼文曝光，資深球評石明謹留言認親，「強者我老哥，我們是從小一起長大的堂兄弟，我象棋跟足球都贏過他，但圍棋跟桌球他比較強」，石明豐小學四年級時在浴缸泡澡，開始思考宇宙的起源，他立下志向，希望有一天能坐在愛因斯坦的研究室做研究，後來真的做到了。石明謹還翻出45年前的老照片佐證。

石明謹還加碼透露超狂的家族成員，包含和碩科技董事長童子賢太太石明芳，以及前慈濟醫院總院長、瑞穗名醫石朝儀。

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