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歐盟高層「歐中峰會」關切台海緊張情勢　外交部：攜手共促和平繁榮

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

有關歐盟高層於「第25屆歐中峰會」關切台海情勢並反對片面以武力或脅迫改變現狀事，外交部今（25日）表示，未來期盼持續與歐盟等理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太地區和平與繁榮，守護以規則為基礎的國際秩序。

歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）、執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）於今（2025）年7月24日在北京出席「第25屆歐中峰會」，先後會晤中國國家主席習近平及總理李強。歐方會後新聞稿指出，歐盟遵循自己的一中政策、對台海日趨緊張的情勢表達關切，並強調東海及南海的不穩定已威脅到區域及全球的繁榮與安全。另表示，歐盟反對任何片面以武力及脅迫改變現狀的行徑，並主張以符合國際法的和平方式解決紛爭。

外交部表示，歐盟近年持續表達對於台海和平穩定的關切與支持，包括歐盟對外事務部（EEAS）自去年5月以來，三度關切中國大規模對台軍演，聲明台海和平穩定攸關歐盟的直接利益（a direct interest）；以及在今年3月發布的「歐洲防衛白皮書」中，關切中國持續升高對台脅迫，並強調台海和平穩定對歐洲至關重要。

外交部指出，對於歐盟持續在歐中雙邊高層對話中，直接表達對台海和平穩定的重視與反對片面以武力或脅迫改變現狀的立場，外交部表示歡迎與肯定。未來期盼持續與歐盟等理念相近夥伴攜手合作，共同促進印太地區和平與繁榮，守護以規則為基礎的國際秩序。

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