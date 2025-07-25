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陸女孩應徵董事長助理　誇張經歷寫：曾接受領導劇烈撞擊45分鐘

▲大陸一名女子在求職平台上貼出的經歷疑似涉黃。（圖／翻攝魯中晨報）

▲大陸一名女子在求職平台上貼出的經歷疑似涉黃。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一款求職求才APP「BOSS直聘」近期再次傳出涉黃招聘事件。一名在系統登記註冊名稱為「王怡香」女孩，在求職區應徵「董事長助理」而她在經歷自薦寫下，「曾經承受過領導長達45分鐘劇烈撞擊」，讓應聘者看傻眼，隨即透過對話向她覆核，沒想到，「王怡香」語出驚人的回應稱，「就是papapa！」。

《魯中晨報》報導，BOSS直聘曾多次被曝出「色情招聘」相關問題，而此次是利用求職「董事長助理」進行招嫖。近日，兩張BOSS直聘平台求職者王怡香「簡歷」及「對話」在社交媒體傳播，引起廣泛熱議。

▲大陸一名女子在求職平台上貼出的經歷疑似涉黃。（圖／翻攝魯中晨報）

王怡香在個人經歷上寫著，其為人大播音主持專業出身，在校曾系統性學習語言表達、節目策劃等專業專長，個性上性格開朗、活潑並溝通能力、適應力極強。希望工作地點在鄭州，預期職位為董事長、CEO助理，待遇為4000-9000元人民幣（約1.6萬-3.7萬元新台幣）。

然而，這份看似正常的經歷還多了一句，「曾經承受過領導長達45分鐘劇烈撞擊！」讓這份簡歷引起無限遐想，更加吸引求才者的目光和注意。

求才者透過系統對話功能詢問王怡香，「請問這45分鐘撞擊是什麼意思？」王怡香直接回答，「就是papa！」隨即，求才者立刻回覆，「方便來面試嗎？」這份求職及對話紀錄在網路上傳開後，不少人質疑其真偽，懷疑是P圖所致，為了賺取流量博眼球，不過，BOSS直聘涉黃的傳聞屢見不鮮。

就在2022年8月，有網友反映廣州一家公司在BOSS直聘上發佈「VIP助理秘書」招聘資訊，表面上是負責工作和出差事務，但對方通過微信告知求職者，該職位實質是與客戶建立男女朋友關係，還需陪客戶睡覺，月薪五萬至八萬（人民幣，下同）。

此外，2024年11月時，也有陸媒報導稱，陝西一名女生在BOSS直聘平台上，應聘西安某公司經理助理時，面試時被一名陳姓老闆暗示「陪睡」。BOSS直聘面新聞不斷，對這起新的「涉黃」疑雲，暫未作出官方回應。

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