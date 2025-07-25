Coldplay演唱會偷情「人資女主管也離職」　公司證實了

▲Coldplay波士頓演唱會的「親吻鏡頭」意外揭發2人偷情。（圖／翻攝自X）



記者吳美依／綜合報導

Coldplay演唱會「親吻鏡頭」事件持續延燒，繼偷情男主角、美國科技新創公司Astronomer執行長安迪拜倫（Andy Byron）下台後，出軌女主角、人力資源總監克莉斯汀卡博特（Kristin Cabot）也被證實請辭。

Astronomer是一間擅長處理數據、分析與人工智慧的新創科技公司，在給BBC的一份聲明中指出，該公司人力資源總監克莉斯汀卡博特已經離職，不再在該公司任職。

在Coldplay波士頓演唱會上，安迪拜倫從後方環抱克莉斯汀卡博特，2人舉止親暱、隨音樂搖擺，但發現自己出現在「親吻鏡頭」螢幕上時，立刻分開並且轉身遮臉躲避。當時主唱克里斯馬汀（Chris Martin）還向觀眾開玩笑說，「要不他們在偷情，要不就是太害羞了」，未料真的當場抓包姦情。

相關影片在社群媒體及全球範圍爆紅後，Astronomer宣布執行長將接受調查並且停職，拜倫也於隔日正式辭職，由共同創辦人兼產品長德喬伊（Pete DeJoy）接任臨時執行長。

德喬伊表示，「過去幾天的事件獲得了媒體關注程度，是我們這種數據和AI領域的新創公司很少遇到的。」他說，該公司一夜之間成為「家喻戶曉」的名字，將繼續專注發展並「致力於建立偉大的事業」。