Coldplay抓姦片爆紅！　拍攝者「漏做1事」超虧：少賺580萬

▲Coldplay演唱會抓姦影片在網路上爆紅。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

英國天團酷玩樂團（Coldplay）的演唱會日前成了「抓姦現場」，而這段影片是由女大學生葛蕾絲（Grace Springer）意外拍下。沒想到這段影片在網路上瘋傳，讓她一夕爆紅，更有專家推估，如果她操作得宜，有望因此海撈數十萬英鎊，直接財富自由。

根據《每日郵報》報導，這段在網路上瘋傳的影片顯示，酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）在演唱會上玩「親吻鏡頭」（Kiss Cam），結果鏡頭卻意外捕捉到美國AI新創公司Astronomer前執行長拜倫（Andy Byron）和人資主管卡博特（Kristin Cabot）的偷情畫面。

這段僅幾秒的影片瞬間引爆討論，除了導致兩人遭肉搜、拜倫丟了工作外，更引發一連串模仿熱潮，如今許多人在球場被「親吻鏡頭」拍到時，都會模仿這段「偷情」畫面。

無心插柳的葛蕾絲，當時剛好拍下了兩人在5萬人面前驚慌失措的瞬間，並將影片上傳到TikTok。沒想到，這段影片的觀看次數迅速突破驚人的1.2億次，目前還在持續增加。

品牌策略師戴維（Dylan Davey）指出，這類真實、不做作的影片特別容易爆紅，因為觀眾能從中感受到真實情感。他推估，如果葛蕾絲當初若選擇透過媒體代理商或內容平台授權這段影片，她至少能賺進約7萬4259英鎊（約新台幣300萬元），甚至可能更高。

然而，葛蕾絲卻表示，她並沒有因此賺到任何錢。原來，她上傳影片前並未在TikTok的「創作者基金」（Creator Fund）中註冊帳號，這導致她無法從影片的觀看流量中獲得收益。

社群媒體行銷專家基伯（Estelle Keeber）則表示，若她事先開啟營利功能，光是靠TikTok的標準分潤，就能賺到高達14.4萬英鎊（約新台幣580萬元）。

雖然沒賺到直接收益，但葛蕾絲也因此一夕成名，她在TikTok上粉絲數暴增4.6萬人。她也坦言，雖然她為拜倫的妻子和家人感到難過，但當時演唱會現場有超過5萬人，拍到的人不只她一個，如果不是她上傳，肯定也會有別人爆出來。