　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Coldplay抓姦片爆紅！　拍攝者「漏做1事」超虧：少賺580萬

▲▼Coldplay演唱會抓姦。（圖／翻攝自X）

▲Coldplay演唱會抓姦影片在網路上爆紅。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

英國天團酷玩樂團（Coldplay）的演唱會日前成了「抓姦現場」，而這段影片是由女大學生葛蕾絲（Grace Springer）意外拍下。沒想到這段影片在網路上瘋傳，讓她一夕爆紅，更有專家推估，如果她操作得宜，有望因此海撈數十萬英鎊，直接財富自由。

根據《每日郵報》報導，這段在網路上瘋傳的影片顯示，酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）在演唱會上玩「親吻鏡頭」（Kiss Cam），結果鏡頭卻意外捕捉到美國AI新創公司Astronomer前執行長拜倫（Andy Byron）和人資主管卡博特（Kristin Cabot）的偷情畫面。

這段僅幾秒的影片瞬間引爆討論，除了導致兩人遭肉搜、拜倫丟了工作外，更引發一連串模仿熱潮，如今許多人在球場被「親吻鏡頭」拍到時，都會模仿這段「偷情」畫面。

無心插柳的葛蕾絲，當時剛好拍下了兩人在5萬人面前驚慌失措的瞬間，並將影片上傳到TikTok。沒想到，這段影片的觀看次數迅速突破驚人的1.2億次，目前還在持續增加。

@instaagraace trouble in paradise?? ???? #coldplay #boston #coldplayconcert #kisscam #fyp ♬ original sound - grace

品牌策略師戴維（Dylan Davey）指出，這類真實、不做作的影片特別容易爆紅，因為觀眾能從中感受到真實情感。他推估，如果葛蕾絲當初若選擇透過媒體代理商或內容平台授權這段影片，她至少能賺進約7萬4259英鎊（約新台幣300萬元），甚至可能更高。

然而，葛蕾絲卻表示，她並沒有因此賺到任何錢。原來，她上傳影片前並未在TikTok的「創作者基金」（Creator Fund）中註冊帳號，這導致她無法從影片的觀看流量中獲得收益。

社群媒體行銷專家基伯（Estelle Keeber）則表示，若她事先開啟營利功能，光是靠TikTok的標準分潤，就能賺到高達14.4萬英鎊（約新台幣580萬元）。

雖然沒賺到直接收益，但葛蕾絲也因此一夕成名，她在TikTok上粉絲數暴增4.6萬人。她也坦言，雖然她為拜倫的妻子和家人感到難過，但當時演唱會現場有超過5萬人，拍到的人不只她一個，如果不是她上傳，肯定也會有別人爆出來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台電李元瀚搶救6天「拔管器捐」　檢方相驗死因曝
從印尼稅率看台灣　謝金河分析：若要到10%須付出非常大代價
丫頭又被爆離婚　經紀人火速回應
5口命案仍未發現藏鏡人　警現身告別式：跟亡者報告偵辦進度
突陷火海「夫妻2屍3命」！懷孕7月待產中
統神SWAG首戰「2女優上陣」！　爆直接來沒尺度
Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

馬來西亞力拚「川普關稅」25%降至20%　跟越南印尼看齊

Coldplay演唱會偷情　CEO火速下台「女HR沒事」？專家揭原因

放比特犬亂攻擊人　11歲男童慘被咬臉「男飼主只顧拍片大笑」

拜登兒子「狂飆髒話」怒轟喬治克隆尼　記恨老爸被逼退選

Coldplay抓姦片爆紅！　拍攝者「漏做1事」超虧：少賺580萬

孟加拉空難27死　他目睹「飛機起火撞大樓」：同學在我眼前死掉

戴項鍊「瞬間吸入MRI機器」亡！　家屬曝他慘卡1hr才脫困

不想要兒子搬出去住　恐怖繼父在「木薯餅下毒」殺死19歲少年

德媒：黃仁勳晉升「川普新歡」　超越庫克登最愛CEO

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【少康仙？】搶先川普公布關稅稅率！ 趙少康：得到的消息是32%

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

馬來西亞力拚「川普關稅」25%降至20%　跟越南印尼看齊

Coldplay演唱會偷情　CEO火速下台「女HR沒事」？專家揭原因

放比特犬亂攻擊人　11歲男童慘被咬臉「男飼主只顧拍片大笑」

拜登兒子「狂飆髒話」怒轟喬治克隆尼　記恨老爸被逼退選

Coldplay抓姦片爆紅！　拍攝者「漏做1事」超虧：少賺580萬

孟加拉空難27死　他目睹「飛機起火撞大樓」：同學在我眼前死掉

戴項鍊「瞬間吸入MRI機器」亡！　家屬曝他慘卡1hr才脫困

不想要兒子搬出去住　恐怖繼父在「木薯餅下毒」殺死19歲少年

德媒：黃仁勳晉升「川普新歡」　超越庫克登最愛CEO

Volvo「下一代XC90」確認開發！有望搭1.5 PHEV、電動續航力大增

藝人網紅們掀起髮香洗護熱潮！ELASTINE胺基酸超導滲透修護力　立即撫平毛躁喚回髮絲彈潤柔亮

快訊／台電英雄李元瀚搶救6天「拔管器捐」！　檢方相驗死因曝

連6買！外資今再加碼台股逾百億　搶進前十大個股一文看

白營喊讓柯文哲投票　時力籲朝野修法：讓羈押被告跟受刑人有投票權

選情緊繃！決戰投票率論生死　國民黨祭萬人造勢、吸小草抗罷免

陳芳語認分手鼓手男友2個月！　吐情傷心聲曝光「2人現況」

扣件產業趨勢說明會7／24高雄登場　掌握轉型契機與國際新商機

爆川普送「裸女賀卡」給艾普斯坦　白宮禁《華爾街日報》隨行出訪

5萬懸賞2逃跑移工！囂張人蛇集團奔襲百里　強行擄人逼工作還債

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

國際熱門新聞

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

白宮：川普8／1前將寄更多關稅信

美財長示警　8月後稅率恐重返4／2高點

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

以軍再展開地面行動　坦克首度進入加薩中部

26歲網美「揪繼子拍A片」意外懷孕！

美眾院通過台灣衝突法案　鎖定中共高層帳戶

戴項鍊「瞬間吸入MRI」慘卡1hr才脫困

「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年終獲重審

印航機長墜機前交代警衛「照顧9旬老父」

標普、那指創歷史新高！Meta領漲逾1.2％　台積電ADR跌1.5美元

男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相

即／俄羅斯外海連4震　最大規模6.4

更多熱門

相關新聞

Coldplay鏡頭風波後　Astronomer新任執行長首發聲

Coldplay鏡頭風波後　Astronomer新任執行長首發聲

Coldplay演唱會日前掃視「親吻鏡頭」意外抓包美國AI公司「Astronomer」執行長拜倫（Andy Byron）與人事總監卡伯特（Kristin Cabot）偷情，拜倫請辭生效後由該公司共同創辦人暨產品總監迪喬伊（Pete DeJoy）接任，迪喬伊隨後發布公開聲明，坦言公司一戰成名的方式不尋常，但將會照顧好我們的團隊，並兌現對客戶的承諾。

GD演唱會實名制遭破解！黃牛集團4人交保

GD演唱會實名制遭破解！黃牛集團4人交保

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

看Coldplay偷情　女HR恐被逐出4500億豪門

Coldplay演唱會出軌抓包變遊戲

Coldplay演唱會出軌抓包變遊戲

Coldplay演唱會偷情　CEO熱吻女HR畫面曝

Coldplay演唱會偷情　CEO熱吻女HR畫面曝

關鍵字：

Coldplay演唱會偷情

讀者迴響

熱門新聞

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

可能有雙颱！　最新預測曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面