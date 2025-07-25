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世界遺產淪焦土！柬埔寨怒控泰軍「砲轟印度教神廟」　重創影片曝

記者羅翊宬／綜合報導

繼今年5月底，泰國軍方指控柬埔寨軍在邊境擅挖壕溝後，7月泰柬緊張情勢再度升溫！泰軍士兵在烏汶府崇博口岸巡邏時踩到地雷，造成1死2傷，泰軍指控柬埔寨新埋地雷，柬軍以火箭砲擊泰國加油站，造成平民死傷，泰軍則出動F-16戰機反擊。如今，柬方則指控，泰國轟炸兩國邊境上的世界文化遺產「柏威夏寺」。

根據《高棉時報》、《柬埔寨通訊社》（AKP），柬埔寨利用火箭砲擊泰國加油站，造成泰國平民與士兵至少12人死亡後，竟然指控泰國涉嫌攻擊聯合國教科文組織的世界文化遺產「柏威夏寺」（Preah Vihear Temple），包括一座佛塔與一間衛生中心，屬於民用基礎設施。

柬埔寨控訴，泰國嚴重違反國際法與《世界遺產公約》。據悉，柏威夏寺為古代高棉印度教寺廟，位於泰柬邊境上，9世紀寺廟開始建造後，決定將印度教三大主神之一的濕婆供奉為當地兩座山的神，目前該寺屬於柬埔寨柏威夏省實際管轄，2008年被認定為世界文化遺產後，引起泰國、柬埔寨的主權爭奪。

柬埔寨當局表示，一架泰國F-16戰鬥機於當地時間24日下午5時30分，向塔森契佛塔（Tamone Senchey Pagoda）、塔森契衛生中心（Ta Senchey Health Centre）投擲炸彈，兩座設施位於柬埔寨西北部的奧多棉吉省，泰軍的轟炸對宗教與醫療設施造成嚴重毀損，這些設施為當地居民提供重要服務。

柬埔寨更指控，泰國武裝部隊24日上午向駐守在塔莫尼通寺（Tamone Thom Temple）及其他多處地點的柬埔寨軍隊發動攻擊，明顯侵犯國家主權與領土完整。

根據《泰國公共電視台》（Thai PBS），面對柬埔寨單方面的指控，泰國則控訴是柬埔寨軍隊「率先開火」，而泰國第二軍區則通報民眾避免進入邊境地帶。泰媒指出，直到今（25）日凌晨3時25分（當地時間），仍可以聽見靠近柏威夏寺傳來砲火聲。

其他泰媒更引述泰國陸軍預備役部隊頁面報導，表示泰軍25日上午9時25分成功奪取柏威夏寺等周邊地區，這些地區過去曾屬於泰國領土，目前由配備重型武器的泰軍士兵駐守。

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