快訊／「花蓮王」震怒！傅崐萁今下午將告童子賢　嗆：敢做不敢當

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對和碩董事長童子賢對花蓮縣政府及國民黨立委傅崐萁的捐款指控，傅崐萁國會辦公室今（24日）表示，從昨發言至今已逾24小時，由於童子賢並未舉出具體證據，而其發言內容既詆毀花蓮縣府同仁努力，更涉嫌違反《選罷法》第104條意圖使被罷免人通過或否決，因此今天下午，傅崐萁將對童子賢正式提出告訴。

傅崐萁國會辦公室表示，童子賢對花蓮縣政府的不實指控，在花蓮縣長徐榛蔚下達24小時通牒令後，童子賢先是改口捐款時序不是0403大地震，接著將矛頭指向2018年時任縣長的傅崐萁，強調自己及公司總共捐款7000萬元，但仍完全舉不出人事時地物任何一項證據。

傅崐萁國會辦公室表說，根據TVBS新聞報導，花蓮近年來共發生三次大地震，經查和碩聯合科技有限公司在2018年的0206震災時，有捐款花蓮縣政府新台幣1500萬元，至於0918震災及0403震災，另查捐款新台幣100萬元以上的捐款記錄，均查無和碩公司或童子賢的捐款記錄。再查衛福部賑災專戶（0206花蓮震災專案捐款），用「童子賢」及「和碩」關鍵字，都查無捐款紀錄。

傅崐萁國會辦公室指出，拿不出證據童子賢的不實指控既傷害所有戮力從公的花蓮縣政府同仁，也踐踏花蓮人、又在災民身上撒鹽。尤其在罷免投票前兩天散發不實內容，已違反「公職人員選舉罷免法」第104條—「意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」。

傅崐萁國會辦公室表說，政論節目主持人趙少康指出，童子賢因為挺核三重啟公投而得罪民進黨，只好到花蓮表態挺賴清德的大罷免。如果真的捐款有疑義，以他如此崇高的社經地位，隨時都可以查證清楚，且2018年當時就該公開講清楚的事，而現在被踢爆指控不實，徐榛蔚限一天內回應，童子賢才又扯回是2018年，根本是敢做不敢當，一樣提不出任何事証。

傅崐萁國會辦公室表示，花蓮人現在交通不便的苦難，何嘗不是童子賢造成的? 在18年前童子賢等人極力反對蘇花高，說會「破壞環境」？造成蘇花高停建，而花蓮人的苦難就是這樣造成的！花東地區長年交通不便，童子賢說「用普悠瑪擴充流量就好，不必蓋高鐵。」

傅崐萁國會辦公室質疑，童子賢本身是總統氣候變遷委員會副召集人，又是民進黨智庫的副董事長，長期擔任民進黨的好朋友，但可以眼睜睜看著民進黨政府把鉅額補助灌進光電業者的口袋，卻撥不進花東交通建設的計畫。