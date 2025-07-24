花蓮捐款爭議！傅崐萁怒告童子賢　嗆：若有下令就辭立委

▲ 國民黨團總召傅崐萁(左)，今日前往花蓮地檢署提告和碩董事長童子賢(右)涉嫌違反《選罷法》 。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者王兆麟、潘鳳威／花蓮報導

和碩董事長童子賢21日表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，並指控花蓮縣政府在震災期間施壓受助單位，要求捐款必須經縣府轉發，引發爭議。對此，傅崐萁否認相關捐款紀錄，並於今(24)日下午3時，前往花蓮地檢署提告童子賢涉嫌違反《選罷法》，他更強調，自己如有童子賢所指的下令一事，立刻辭去立委。

童子賢22日前往花蓮助陣罷免團體掃街時透露，震災期間他與公司捐出逾7000萬元協助災區，卻傳出縣府施壓受助單位，不准直接接受援助，並要求捐款先轉交縣府統一分配、繞一手，甚至對外宣稱是「縣長特別給的」，引發輿論譁然。

對此，花蓮縣長徐榛蔚昨(23)日召開記者會反駁，身為縣長「從沒有、也不會、不可能」有相關指示。強調「若童子賢能提出她下令的具體事證，將立刻請辭，否則須在24小時內公開道歉」，並保留法律追訴權。

童子賢今日還原事件時序，表示他說的是2018年2月6日的花蓮強震，當時的縣長是傅崐萁，「她(徐榛蔚)根本還沒當縣長，不必對號入座」。

然而，傅崐萁國會辦公室指出，花蓮近年發生三次強震，查2018年0206地震期間，和碩公司曾捐1500萬元給花蓮縣府，但0918與0403震災期間，未見和碩或童子賢捐款超過100萬元紀錄；另查衛福部0206賑災專戶，也無查以「童子賢」或「和碩」為關鍵字的捐款紀錄。

花蓮縣長徐榛蔚今日下午前往花蓮地檢署，控告童子賢涉嫌誹謗。傅崐萁隨後也到場提告，他表示，縣長徐榛蔚已於昨日限童24小時內提出證據，但對方至今未能舉證，明顯屬於造謠，且已違反選罷法104條，意圖使被罷免人通過或否決。他強調，不僅針對童子賢提出告訴，未來若有人引用或轉述其言論，也將一併提告，絕不寬貸。

他並對童子賢喊話，雖已提告，但仍願給予24小時道歉期限，若童向花蓮縣民公開道歉，他將撤告。他更表態「如果有任何事證證明徐榛蔚或傅崐萁有下令這樣的事情，我就辭掉立委。」呼籲童子賢向花蓮人交代清楚。