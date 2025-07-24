立法院明表決大法官人事同意權案　王鴻薇、黃國昌曝藍白投票意向

▲黃國昌、王鴻薇24日上午受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會明將處理司法院大法官人事同意權案。國民黨團書記長王鴻薇今（24日）表示，明天國民黨團一致會進場投票，黨團會考量被提名人的學經歷背景、對於司法干預政治的回應，以及能否超然運作等，明早上會召開黨團大會再做集體決定。民眾黨團總召黃國昌則說，會特別著重被提名人是不是有勇氣向當權者違法濫權說不，向賴政府混亂國家體制、種種倒行逆施的作為說不，明天黨團會召開晨會，經過討論後做出一致決定。

司法院目前僅8位大法官，總統賴清德去年8月提名的大法官人事案遭立法院全數否決，賴遂於今年3月再提名新人選，包括蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7人。立法院全院委員會14日已結束該人事案審查，朝野黨團昨協商確定，25日院會不進行國是論壇，在報告事項結束後就進行大法官人事同意權案投票。

黃國昌、立法院長韓國瑜、立委高金素梅24日上午陪同王鴻薇車掃，媒體詢問藍白黨團對於明大法官人事同意權案投票的態度。黃國昌說，針對大法官的審查，民眾黨立場非常清楚，秉持大法官風骨，有沒有勇氣跟當權者說不，是不是能捍衛憲法精神跟專業進行實質審查。

黃國昌說，上次大法官審查中，民眾黨對敢說真話的人選投下贊成票，但民進黨團卻全體封殺，清楚呈現出民進黨要挑的不是大法官，而是隨黨意的工具，因此這次大法官審查會特別著重被提名人是不是有勇氣向當權者違法濫權說不，向賴清德政府混亂國家體制、種種倒行逆施的作為說不。黃也說，明天黨團會召開晨會，經過討論後做出一致決定。

王鴻薇則透露，明天國民黨團一致會進場投票，但有些比較偏遠地方的立委，若時間關係，黨團可以准假，不過基本都會一致性、很團結的一起投票；至於最後投票人選，第一、被提名人的學經歷背景；第二，大家也知道有經過審查，很多委員都提出很多問題，比如廢死、司法院大法官會議一再介入行政立法爭議，也就是他們對於司法干預政治的回應；第三，他們是由賴清德提名，是不是有如現在的大法官一樣，只有上意而沒有顧及到大法官獨立超然運作的功能，這幾個是國民黨團會特別注意的。明天早上會召開黨團大會做集體決定。