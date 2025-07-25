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領先台灣航空運輸貨運！星宇航空獲活生動物運輸認證　唯一取得四項CEIV認證

▲▼星宇航空,活生動物運輸認證,領先台灣航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空榮獲IATA CEIV Live Animals認證，成唯一取得四項CEIV認證之國籍航空。（圖／星宇航空提供，下同）

生活中心／綜合報導

無論是機艙裡優雅的香氣、頭頂柔和的光線，還是座位上一杯講究的迎賓飲品，每一次搭乘星宇航空，總讓人感受到不只是「出國」，而是被好好對待的旅程開始，從細膩的餐點、貼心的座艙設計，到穩定的飛行與舒適的服務，讓不少旅客下機後仍念念不忘這段旅程。星宇航空創立以來，就以高標準的體驗與安全並重的服務為核心，不只在客運市場打下口碑，在貨運領域也持續拓展專業版圖，不斷創下台灣航空新標竿。

在全球特殊貨物運輸日益專業化的趨勢下，航空公司早已不再只扮演「載運」角色，而是兼顧動物福祉、安全與合規性的全方位服務者，繼先前接連取得IATA國際航空運輸協會頒發的三項CEIV專業認證，包含鋰電池（CEIV Lithium Batteries）、醫藥冷鏈（CEIV Pharma）與生鮮貨物（CEIV Fresh）後，星宇航空近期再傳捷報，正式取得第四項CEIV認證「CEIV Live Animals」（活生動物運輸認證），成為目前台灣唯一同時擁有四項CEIV認證的航空公司，象徵在特殊貨運領域的服務與技術，已與國際頂尖標準接軌。

▲▼星宇航空,活生動物運輸認證,領先台灣航空。（圖／星宇航空提供）

▲為確保動物安全與福祉，活體動物運輸需嚴格遵守國際規範，專業度要求極高。

星宇航空執行長翟健華表示，活體動物運輸不僅極具挑戰性，更是一項高度專業的任務。「除了遵循嚴格的國際規範，每一次任務我們也都以確保動物安全與福祉為首要原則。這次獲得IATA CEIV Live Animals認證，是對我們團隊專業實力的肯定。」他也強調，星宇未來將持續強化專業運輸能力，深化服務細節，為更多需要高品質運輸服務的客戶提供值得信賴的選擇。

國際航空運輸協會IATA為強化貨物的標準化、安全性與合規性，針對不同類型之特殊貨物推出CEIV國際指標性認證，其中CEIV Live Animals（活生動物認證）為全球動物運輸領域的重要指標，確保動物能在舒適、健康的狀態下完成運輸，要求從貨物接收、地面裝卸、轉運到最終目的地交付運輸過程都必須嚴格控管溫度、與安全條件。星宇航空為此全面升級運輸設施，導入風險評估系統，同時加強團隊在動物福利、應急處理與國際規範等方面的專業訓練，提升整體效率與服務品質。

不僅如此，星宇航空也是目前以四項IATA CEIV認證領先國籍航空，且唯一具備CEIV Fresh（生鮮貨物）與CEIV Live Animals（活體動物）雙認證的國籍航空公司，從精緻冷鏈食材到珍貴動物個體的空運任務，都能依據最高標準執行。此舉也呼應星宇長年強調的「Safety Is Our Attitude」品牌理念，體現其在客運與貨運兩大服務領域皆以安全為核心，持續以超越業界的細節與標準，贏得市場與國際信賴。

▲▼星宇航空,活生動物運輸認證,領先台灣航空。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空領先業界，獨家榮獲IATA CEIV Live Animals活生動物認證。

在貨運布局方面，星宇航空目前採用客機機腹載貨的模式，並逐步擴展專業貨機規模。根據星宇公告，首架貨機A350F預計於2027年交機，今年初也已執行5架A350F貨機的選擇權，未來貨運機隊將擴增至10架A350F，以因應全球空運市場對高品質與特殊貨運的強勁需求。此外，星宇也持續優化作業流程與數位應用，提升貨運效率與穩定性，致力成為企業與進出口商值得信賴的長期合作夥伴。

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