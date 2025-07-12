暑假各航空機票優惠一次看　飛日本免萬元、往返首爾7千有找

▲暑假旅遊旺季來臨，各航空公司推出夏季機票優惠。（示意圖／桃機）

記者周湘芸／台北報導

暑假旅遊旺季來臨，各航空公司陸續推出夏季機票優惠，中華航空全航線76折起，台北飛往大阪、東京免萬元；長榮航空指定航線83折起，桃園飛往首爾來回6,373元起、飛往福岡來回8,730元起；星宇航空精選航線88折起，台中往返沖繩8,743元起。

中華航空配合台北國際夏季旅展推出全航線限時76折起，8月7日前台北-香港2,812元起、台北-曼谷4,455元起、台北-新加坡4,860元起、台北-上海5,880元起、台北-大阪9,315元起、台北-東京9,153元起，台北直飛石垣島6,552元起，適用於2026年01月31日前航班。

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長榮航空即日起至7月25日，凡購買2025年9月30日前從台灣地區出發的指定航線，優惠票價83折起，桃園-宿霧來回4,041元起、桃園-首爾來回6,373元起、桃園-清邁來回8,575元起，桃園-福岡來回8,730元起；歐美澳航線也有優惠，桃園-布里斯本來回17,591元起、桃園-維也納來回34,096元起、桃園-舊金山來回24,588元起。

另外，長榮航空與各大旅行社推出機加酒自由行產品「長榮大旅行家」，「戀戀香港」3天2夜6,288元起、「歐洲魔幻時刻」米蘭機加酒26,969元起，倫敦也只要26,430元起等。

星宇航空則推出「2025夏季線上旅展」限時優惠活動，7月30日前凡購買由台北及台中出發的精選國際航線，即享票價88折起優惠，台北-曼谷來回最低8,089元、台北-新加坡最低9,250元、台北-宿霧最低6,855元；深受國人喜愛的日本航線，台北-東京來回最低12,651元、台北-大阪最低13,371元、台北-札幌最低18,522元。

至於北美航線的部分，台北-洛杉磯來回最低23,871元、台北-安大略最低23,446元、台北-舊金山最低21,746元、台北-西雅圖最低22,001元；台中出發獨家航線，台中-沖繩最低8,743元、台中-高松最低12,548元、台中-神戶最低12,123元。

國泰航空則是即日起至7月22日推出全球精選航點82折起，輸入指定優惠編號，再享長程線2,688元、日本線688元、香港線388元折扣，出發時間為2025年9月15日至2026年3月31日。