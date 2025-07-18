星宇航空再登熱搜！SNOOPY貼圖洗版LINE群組衝冠軍　登機證變折價券

▲星宇航空首度聯名推出的STARLUX x Peanuts LINE貼圖，一上架就爆紅。（圖／星宇航空提供，下同）

生活中心／綜合報導

你是不是也被洗版了！最近LINE群組裡突然出現一大堆穿機師制服的SNOOPY、「I LOVE MY JOB」的露西，還有一臉疲憊模擬旅客模樣在座位上睡覺的歐拉夫，超有戲的對話貼圖，讓人被畫風萌翻，直問：「這可愛史的貼圖到底哪來的？」答案就是星宇航空首度聯名推出的STARLUX x Peanuts LINE貼圖，一上架就爆紅，直接霸榜LINE原創貼圖排行冠軍，熱度從聊天視窗一路燒到社群動態！

這組貼圖不只可愛，還超懂社畜日常，由人氣插畫家「麵包樹」操刀，讓經典角色SNOOPY與查理布朗全員換上星宇航空制服，包含機師、空服員、地勤與維修工程師，每一張都細節滿滿又超有戲，像是「收工」、「不想面對」、「辛苦了」等日常萬用語，既實用又療癒，完全是辦公室聊天室裡的精神支柱。

此外，最讓粉絲瘋狂的是這組貼圖還是星宇航空首度推出的LINE貼圖聯名！穿上星宇制服的SNOOPY和查理布朗，不只穿梭在航廈裡，也陪你走進手機螢幕中，每一個表情都像在說：「嘿！你今天也要加油喔～」這組貼圖於LINE貼圖小舖（https://line.me/S/sticker/31113421）限定販售至今年12月31日，一組售價100 LINE POINTS，粉絲務必快收！

▲「SNOOPY主題航班」中，從登機證、行李吊牌到紙杯、紙巾通通都是SNOOPY。



別以為只有貼圖這麼可愛，星宇航空在現實生活中也滿足SNOOPY控的心，暑假期間的「SNOOPY主題航班」話題爆棚，社群上瘋傳「飛行中打卡神器」，從登機證、行李吊牌到紙杯、紙巾通通都是SNOOPY，連機上螢幕都有滿版的史努比陪你起飛。

▲憑星宇航空SNOOPY主題航班的登機證，即可至指定SNOOPY景點享最高9折優惠。

其中最讓旅客驚喜的，是那張「會變身的登機證」，不只去、回程是不同設計，更與日本多間SNOOPY主題商家聯手推出優惠活動，只要憑星宇航空SNOOPY主題航班的登機證，即可至指定SNOOPY景點享最高9折優惠，像是PEANUTS Cafe/DINER、SNOOPY茶屋、SNOOPY’S SURF SHOP、SNOOPY HOTEL，甚至是東京最難訂的SNOOPY博物館都有合作，不少網友大讚：「這不是登機證，是折價券啊！」、「貼圖買起來，登機證也不能丟，實用度滿分～」

更多優惠訊息請參考星宇航空SNOOPY主題航班網頁（https://media.starlux-airlines.com/snoopy/zh）。

▲星宇航空與南海電鐵推出的星宇航空SNOOPY主題塗裝特急列車「Rapi:t」，該列車將一路合作至12月中旬。

而前往日本的大阪粉絲，也千萬不能錯過另一個超夢幻打卡點，星宇航空攜手南海電鐵推出的聯名列車「Rapi:t」星宇SNOOPY號，從車廂外觀到內裝設計滿滿宇宙風，SNOOPY與查理布朗等夥伴穿上太空裝，與星宇航空一起追逐星辰夢想，這台限定塗裝列車將營運至2025年12月中旬，沿途穿梭關西空港與難波站，赴日旅遊時很值得列入行程朝聖！