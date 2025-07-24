中國搶我世大運選手賀電　教長怒批：野蠻土匪

▲中國搶我世大運選手賀電，教長鄭英耀怒批：野蠻、土匪。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

2025世大運今天落幕，但體育署代為頒發教育部長鄭英耀賀電時，遭到2名中國籍人員試圖搶奪。鄭英耀今（24日）指出，中國用奧會模式屢屢騷擾台灣運動選手，這是無限上綱，自己第一反應是很生氣，簡直是「野蠻、土匪」，在一個先進民主的國家怎麼可能發生這種事，選手表現好應該給予掌聲並共享榮耀，這是運動員最基本競技態度。

2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會在台北時間24日凌晨正式落幕，台灣跆拳道代表隊奪下銀牌，但卻傳出體育署競技組組長藍坤田在代為頒發鄭英耀賀電時，2名疑似中國籍人員突然試圖搶奪賀電，還不斷質疑頒發賀電違反規定，並和現場媒體與體育署人員爆發推擠。

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鄭英耀今天下午出席114學年度國立高級中等學校連任、轉任及新任校長聯合布達暨卸任、新任校長交接典禮，會前接受媒體聯訪時，鄭英耀也怒嗆中國「野蠻、土匪」。

鄭英耀表示，從台灣拿到男子桌球金牌開始，中國就開始許多不理性的騷擾，還跟主辦城市市長以「奧會模式」提出抗議，但事實上，台灣是向德國民間租借場地，提供運動選手後勤支援，進行物理治療與身心調適協助，要感謝駐德國大使謝志偉奔走，在得知此事後向德國市長抗議，並向國會議員表達立場，市長也對中國不當抗議表達致歉。

鄭英耀進一步指出，在世大運比賽過程中，多少有一些留學生與僑胞為台灣喊出「台灣加油」，卻引來中國相關人員有許多沒禮貌抗議行為，甚至對教育部賀電有搶奪，自己知道的第一反應是很生氣，這種行為簡直是「野蠻、土匪」，在一個先進民主的國家怎麼可能發生這種事。

鄭英耀強調，世大運是運動場，全世界運動選手參加各式各樣體育比賽，選手表現好應該給予掌聲並共享榮耀，這是運動員最基本競技態度，因為運動場這不是政治角力場所，中國對台灣選手的非理性與不當行為，在此嚴重譴責，希望國際相關協會對中國這樣不理性行為，能夠理解並給予一定程度懲罰，如何確保運動場域青年朋友安心競技與交流，這才是運動賽會的精神。