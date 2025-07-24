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社會 社會焦點 保障人權

確保726投票順利進行　警政署宣示以最高規格維護

▲警政署長張榮興24日主持全台選前維安專案會議，通令全台警預判罷免投票情勢、主動掌握維持投票活動順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長張榮興24日主持全台選前維安專案會議，通令全台警預判罷免投票情勢、主動掌握維持投票活動順利進行。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全台罷免投開票將在26日舉行，警政署嚴陣以待，確保投票前夕及當日安全無虞。署長張榮興24日主持選前維安專案會議，召集全台各警察機關局長、副局長、分局長等幹部，統籌部署治安維護、查賄制暴等重點工作，宣示將以最高規格維護投票活動順利進行。

張榮興指出，為淨化選前治安，警政署已啟動「全國同步打詐、掃黑、肅槍及緝賭行動專案」共查獲詐團931個、逮捕5449人，查扣不法所得逾12億2447萬元；執行治平專案177件，查獲1053人、扣得6294萬元；起出非法槍械471枝（含104枝非制式槍與367枝模擬槍）破獲10處改造槍械據點；查獲331件賭博案件、查獲1926人及賭資近5897萬元。

▲警政署長張榮興24日主持全台選前維安專案會議，通令全台警預判罷免投票情勢、主動掌握維持投票活動順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

為確保罷免投票日當天投開票過程順利，張榮興要求全台警察機關，對於與罷免有關的衝突事件，警方要第一時間介入、釐清案情妥善處理，警察機關主管應親自掌握狀況。警政署通令所有投開票所選票，須全程警力護送。針對投票日前夕的造勢場合，警方必須事前規劃好維安細節，持續與立場不同群眾團體溝通協調，以防擦槍走火引發衝突。

張榮興並要求所屬警察機關，選前發現假訊息，須即時請求下架並公開澄清，以免造成民眾誤解。投開票當天投票所要配置足夠警力、協勤人員，並設立機動處理小組，應對現場突發狀況，同時與地方選務監察委員、檢察官保持密切聯繫。

警政署表示，投票結束後可能的群眾聚集抗議情形，通令警察機關預先規劃警力部署、設置阻絕器材，防止情勢失控。張榮興強調，警政署和各地警方都已準備就緒，將以最高標準、最嚴密的防備機制，確保罷免投票順利進行。

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