泰國男童「遭柬軍砲擊」滿身血癱軟！阿嬤抱孫痛哭　心碎畫面曝

▲阿嬤抱著重傷的孫子，崩潰痛哭。（圖／翻攝自Facebook／Army Military Force - สำรอง）



記者王佩翊／編譯

泰國與柬埔寨軍隊24日在邊境交火，柬埔寨更是朝泰國素林府的住宅區發射多枚火箭砲，導致多名平民死傷。臉書粉專「Army Military Force – สำรอง」就公佈了一段畫面，只見一名老婦人滿身是血抱著已經癱軟無力的孫子坐在小貨車的車斗被送往醫院，老婦人崩潰痛哭，讓人心碎。

Army Military Force – สำรอง指出，柬軍在當地時間24日中午12時08分（台灣時間下午1時08分）朝素林府的居民區發射多枚BM-21火箭砲，導致大量無辜平民在家中遭受砲擊受傷。

根據Army Military Force – สำรอง公開的影片，有數名受傷民眾被用小貨車送往醫療機構急救，其中一名婦人抱著一名明顯失去意識的小男童坐在車斗上，因為心愛的家人遭受重傷卻無能為力，當場崩潰痛哭。醫護人員隨即接手，拿來擔架將小男孩固定，並送往院內搶救。而婦人則是在其他人的攙扶下下車。

不僅如此，車上還有多人受傷，一名坐在外側的男子雖仍有意識，但滿臉是血，全身也沾滿血跡，明顯沒有力氣倚靠在車子上。另一名失去意識的男子同樣也是滿身是血，躺在家人懷中。

這段影片引發泰國網友眾怒，目前已累計超過15萬次觀看，並有450多人留言，痛批柬埔寨軍方攻擊無辜平民的行為。