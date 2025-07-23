女大生遇賣貨便假買家「27萬存款」秒不見！她愣：一步步掉進圈套

▲「賣貨便詐騙」頻傳，就連知名醫師也被騙過。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

詐騙事件頻傳，手法日新月異，一不小心可能就會受騙。有一個手法是，詐騙集團會假扮買家，要求賣家使用「賣貨便」交易，不僅有醫師上當，一名女子還因此損失27萬。對此知名APP「Whoscall」就揭露詐騙手法的細節，呼籲民眾提高警覺。

一名女子在《Threads》發文，提到自己被騙走全部的大學學費，出書的全部錢都被騙走，損失高達27萬元。她貼出對話截圖，只見她與買家利用賣貨便交易，對方自稱是「賣貨便客服中心」，用「線上客服為系統分配」、「請提供常用銀行名稱」等專業術語，讓她信以為真，一步步落入陷阱，結果27萬瞬間沒了。

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事實上，新陳代謝科醫師蔡明劼也曾被這招騙過，他在臉書社團販售二手遊戲片，遇到假買家要求用「賣貨便」交易，按照指示填寫個資並加入假「客服」與「藍新金流」LINE帳號，直到對方詢問銀行餘額，讓他察覺事情不對勁，於是將49950元的「開通權限密碼」改為5元，結果5元瞬間轉帳過去，差點荷包大失血。

原PO貼文下方也吸引知名App「Whoscall」小編留言分享「賣貨便詐騙」典型手法，假買家會主動聯繫想購買商品，並強烈推薦使用黑貓宅急便、7-11交貨便、新竹物流交易，接著會提供假物流連結，誘導賣家進入偽造的交易網站，要求填寫個資，再製造交易問題，像是「交易失敗」或「帳號異常」，引導賣家透過LINE聯繫「客服」，這時假客服會以「賣家未認證」或「金流協定問題」為由，詢問銀行帳戶、信用卡資訊，甚至支付「驗證費」，一步步讓賣家落入圈套。

「Whoscall」提醒，正規物流公司不會要求提供銀行帳戶或支付額外費用，若想如何防範「賣貨便詐騙」，謹記使用正規交易平台、拒絕額外驗證要求、遇到交易問題找官方客服、永遠透過官方網站或APP聯繫客服。遇到可疑情況，立即撥打反詐騙專線或向警方報案。

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