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2025年最強桃花月！「3星座」魅力四射　化身戀愛吸引機

命理專家塔羅牌老師艾菲爾點出3個星座桃花旺，另外有3個星座則是小心爛桃花。（示意圖／Pixabay）

▲命理專家塔羅牌老師艾菲爾點出3個星座桃花旺，另外有3個星座則是小心爛桃花。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

本周金星、木星、水星與月亮相合，戀愛能量因此變得特別敏感與放大，影響時間將持續30天。命理專家塔羅牌老師艾菲爾指出，金星合月代表情感豐沛、魅力綻放；木星合月則容易引來熱烈追求或誤會；水星合月則可能一句話掀起情感漣漪。因此這段時間有些人桃花朵朵開，但有些人則要當心桃色誤會。請同時參考太陽、上升星座。

【桃花降臨組－戀愛氛圍正濃】

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●雙魚座：柔情磁場，自備戀愛光

金星與月亮合相時，雙魚座的柔和氣場格外迷人。這段期間你特別容易被注意、被示好，不管是新朋友或舊對象，都會對你產生微妙情愫。感情敏銳度高，能讀懂對方的暗示，讓曖昧自然升溫。單身者有機會遇見願意痛你、懂你的人，有伴者則能共築更甜蜜的氛圍。這時候你不需要太刻意展現自己，只要多一點溫柔與傾聽，自然就能吸引好桃花靠近。

●巨蟹座：溫暖包容，最容易動心

巨蟹座在木星合月的帶動下，情感表達豐富、親和力大增。你變得比平常更願意照顧別人，無形中就讓對方產生依賴感，也容易從日常互動中擦出火花。單身的巨蟹容易遇見會主動關心、貼近你內心的人；而有伴者則能藉著一次深入對話，打開彼此情感更深層的連結。這段期間只要真心對待彼此，愛情會如水般悄悄流入心房。

●天秤座：溝通魅力，曖昧迅速升溫

水星合月為天秤座帶來絕佳的溝通運作與戀愛節奏感。你能在對話中展現風趣與理解，對方很容易被你吸引；同時你也懂得察言觀色，讓曖昧不尷尬，反而更甜蜜。近期如果有人對你特別主動，不妨給點回應，會有不錯的發展。單身者適合參加聚會或網路聊天互動；有伴者則能透過對話重拾心動感。溝通，是你這波桃花的關鍵。

【誤會放大組－感情容易出錯】

●射手座：熱情過頭，引來誤解

木星合月容易放大情緒反應，射手座在這段期間情緒外露、互動熱情，但過頭的親近反而讓對方誤會「你是不是有意思」。不管是朋友之間過於頻繁的聯繫，或是曖昧中的訊息未明，都可能讓人誤解你的態度，導致桃色風波。若你心中已經有人，就別對其他人釋放過多關注；而若你還在觀望，也請清楚表態，避免讓人過度期待。

●獅子座：高調放電，容易被曲解

金星合月的浪漫能量讓獅子座魅力大爆發，但也因為過度自信與表現欲強，容易被人認為你在放電、撩人。你可能只是說話風趣，卻被對方視為曖昧；你可能只是熱情幫忙，卻被誤以為暗戀。尤其在多人場合、社群平台，更要注意行為分寸。這段期間務必避免「曖昧留白」，坦誠相待才不會落入桃色誤會。

●水瓶座：訊息混亂，曖昧誤會多

水星與月亮合相時，水瓶座最容易陷入「說者無心、聽者有意」的情境。你一向語言跳躍、想法獨特，在情感溝通上容易被對方誤解。尤其訊息傳遞、語氣文字可能產生錯讀，導致曖昧物件出現落差。這段時間你最好在對話中多一分明確，少一分模糊，否則原本純粹的互動，最後卻變成「你根本沒那意思」，卻傷了人心的誤會場面。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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