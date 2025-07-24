母淪詐團人頭戶傻眼喊冤　開庭才知「女兒做的」

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿鳳（化名）被指控將郵局帳戶及密碼提供給詐騙集團使用，導致2名受害者遭詐騙，共計損失14.9萬元；她挨告之後喊冤，強調自己根本不曉得發生什麼事情，她也是直到開庭才知道，是女兒將她的提款卡和密碼交出去。新竹地院法官檢視證人證詞、對話紀錄等相關證據之後，裁定阿鳳無罪。

▲阿鳳直到開庭才知道提款卡是被女兒交給詐團的。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳被指控在2023年2月間將個人的郵局帳戶提款卡、密碼交給詐團，該詐團再利用假買家、訂單錯誤等話術，誘使2名受害者依照指示匯款，共計得手14.9萬元。後來受害者們報警處理，警方很快便循線找上阿鳳。

阿鳳到案之後表示，她從來沒有把帳戶交給他人使用，只有請女兒幫忙領過錢而已，她根本不知道發生什麼事情，甚至直到開庭時，她才曉得原來是女兒把提款卡和密碼交出去。

阿鳳的女兒也證稱，母親確實曾請她幫忙領錢，密碼寫在卡套上，2023年1月間她在臉書上找到家庭代工工作，對方說要提供提款卡和密碼，用來處理工作報酬和獎金，她便在母親不知情的情況下，擅自拿走2張提款卡，原本想把帳戶錢少的那張寄出，結果不小心弄錯，把郵局的提款卡給寄出去了，整個過程她都沒有讓母親知道。

新竹地院法官認為，阿鳳的女兒因聽信網路不知名人士的指示，將郵局提款卡及密碼交出，這部分有相關對話紀錄可以佐證，可見女兒的說詞並非全然無憑。

再者，法官指出，母女之間為至親，具有高度信賴關係，的確有可能為了共同生活方便，將自己名下的帳戶交給對方使用，此案中阿鳳雖然有保管上的疏失，但檢方現有的證據仍無法證明她有故意幫助詐團的意圖，最終因檢方證據不足，裁定阿鳳無罪，全案仍可上訴。