獨／汐止夫妻被追債雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

▲新北市汐止區一對夫妻疑遭詐騙尋短身亡，取款邱姓車手已於6月遭士林地檢署起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止22日發生夫妻遭追債輕生雙亡命案，警方發現黃姓妻子於去年11月誤信臉書投資廣告，遭詐團誘騙加入LINE群組投資。同年12月13日，邱姓車手持偽造「雪巴投資」工作證與收據面交78萬元，抽取1萬元報酬後交給上游成員洗錢，警方今年3月循線拘捕車手到案，士林地檢署上月依詐欺等罪起訴邱男，但夫妻未能等到審判結果即離世。

可惡的詐團自2024年11月起，以LINE暱稱「林筱筱」與68歲黃姓妻子聯繫，假冒投資老師和群組學員，持續發布「高獲利截圖」及「成功案例」洗腦，誘使黃女投資。

家住新竹的邱姓男子於同年12月間加入該詐團，受暱稱「思瑤」、「輕風飄搖」等成員指揮，臨時擔任車手收款。他在面交前先到便利商店列印偽造的「雪巴投資控股公司」工作證與茲收證明單，收據還蓋有偽造公司印章並填寫日期與金額。

▲邱姓車手取走黃女78萬現金，拿其中1萬當酬勞。（圖／記者張君豪翻攝）

同年12月13日下午1時許，黃女依指示在住家附近交付78萬元現金，邱男現場出示偽造工作證並交付收據取信黃女，得手後抽取1萬元作為報酬，其餘77萬元立即交給上游成員，以「斷點洗錢」方式掩飾金流。黃女事後察覺異常報警，警方循線追查詐團金流，並在今年3月逮捕邱男到案移送。

士林地檢署今年6月依三人以上共同詐欺取財、行使偽造文書及洗錢罪起訴邱男，並請求沒收偽造證件與1萬元犯罪所得。未料法院尚未開庭審理，黃女與葉姓丈夫22日卻被發現於住家臥室身亡，未能等到審判結果便結束生命，再度引發社會關注假投資詐騙的嚴重性。

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