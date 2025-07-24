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社會 社會焦點 保障人權

汐止夫妻輕生！遭詐團冒用　「雪巴投資」聲明：已報案

▲7月22日汐止區康寧街一對夫妻陳屍家，鑑識人員初判無外力因素。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區康寧街22日一對夫妻陳屍家中。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧、潘鳳威／新北報導

新北市汐止一對夫妻疑因遭詐騙陷入債務，於22日輕生身雙亡。警方調查發現，黃姓妻子去年誤信臉書廣告，遭詐團誘騙加入投資群組後，被邱姓車手持偽造的「雪巴投資」工作證與收據面交騙走78萬元，交由上游洗錢。今年3月警方拘提邱男，士林地檢署上月依詐欺等罪將其起訴。對此，「雪巴投資」公司發出嚴正聲明，表示公司與任何詐騙行為無關，已對公司遭冒用一事報警提告。

「雪巴投資」控股股份有限公司聲明全文：

針對近日部分媒體報導中出現「雪巴投資」相關字樣，經本公司查悉後，發現已引起部分社會誤解，為維護大眾知情權與本公司聲譽，特此澄清如下：

本公司全名為雪巴投資控股股份有限公司，依法設立，從未涉及任何媒體報導中所述之詐騙事件。

本公司於2024年即發現有不法人士冒用「雪巴」名義對外從事不法行為，已正式向警方報案提告，並積極配合調查。相關詐騙集團目前亦已陸續遭主管機關查辦。

本公司在此嚴正聲明：上述詐騙行為與本公司及所屬企業無任何關聯，亦未曾授權任何個人或團體代表本公司從事投資招募、資金代管或保證獲利等活動。

對於近期發生的不幸事件及媒體報導造成社會大眾之誤解，本公司深感遺憾。我們呼籲社會大眾提高警覺，切勿輕信來源不明之投資訊息，避免落入詐騙陷阱。若接獲可疑訊息，請撥打 165 反詐騙諮詢專線，或至警政署防詐網站查詢，以保障自身權益。

▲▼ 雪巴投資公司聲明 。（圖／雪巴投資提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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