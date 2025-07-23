快訊／投資「泰國大麻農場」當幌子　夫妻檔涉吸金上億遭約談

▲吸金集團以投資大麻與外匯、不動產為號召，詐騙上億元，正由檢調單位進行偵辦。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

近年市場上有人打著「澳洲GLOBAL」招牌，舉行說明會招攬投資，投資標的除了常見的外匯保證金、不動產，竟然還有泰國大麻農場計畫，4年多來至少50人受騙，總計財損上億元，台北地檢署23日指揮調查局兵分9路搜索，依違反《銀行法》等罪嫌，約談吸金組織的郭姓業務總監以及負責財務的錢姓丈夫等10名被告到案。

大麻在台灣屬於第二級毒品，泰國政府在2022年開放娛樂用大麻，成為亞洲第一個大麻合法化的國家，直到2025年公布新政策，大麻回歸僅限醫療麻醉用途前，大麻在泰國是可公開販售的熱門商品。

檢調獲報，澳洲GLOBAL從2019年到2023年間，以舉行說明會的方式，陸續向投資人推銷外匯保證金、危老重建等不動產投資方案，後來還搭上涉熱潮，推出泰國藥物植物農場計畫，也就是投資大麻生產，這3個投資方案投資期分別是3年到7年，保證年化報酬7%到14%。

北檢檢察官游欣樺指揮調查局台北市調處，在23日發動搜索約談郭姓與錢姓夫妻檔等10被告1證人到案釐清，全案朝《銀行法》吸金、《刑法》加重詐欺、《期貨交易法》未經許可擅自經營期貨經理事業、《洗錢防制法》洗錢等方向偵辦。