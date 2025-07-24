台中婦衝銀行！領100萬給「網路老公」　警及時阻詐保她血汗錢

▲鄭姓婦人疑似遇到感情詐騙，想要在銀行提領100萬元，幸行員及警方苦心相勸，才打消提款念頭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

本月至今汐止、台中分別發生兩起疑因遭到詐騙走上絕路的2死、5死家庭悲劇，引起國人對於詐欺集團犯罪高度重視，但詐騙手法百出，仍令人防不勝防。台中近日又發生64歲鄭姓婦人疑似遇到感情詐騙，想要在銀行提領100萬元，幸行員及警方苦心相勸，才打消提款念頭。

台中市第三警分局指出，鄭婦到銀行臨櫃欲提領100萬元，聲稱要為即將搬回家同住的兒子媳婦添購冷氣與傢俱，但行員詢問後，卻發現鄭婦根本還沒聯繫廠商估價，擔心可能誤觸詐騙陷阱，通知警方協助了解。

員警到場後，先關心鄭婦是否曾參與網路投資或加入不明群組，她表示自己不懂投資，也沒有加入奇怪社群，不過眼尖的員警隨即察覺異狀，發現她與一名年輕男子互稱「老公」、「老婆」，雙方卻從未見過面，鄭婦面對警方詢問時語帶保留，僅稱對方是「朋友而已」。

警方跟鄭婦說，這是詐欺團的「戀愛手法」，正是常見的感情詐騙套路，鄭婦雖口頭表示相信警方專業，卻也忍不住感嘆：「領個錢這麼複雜嗎？」最後在員警與行員苦口婆心的勸說下，她才終於打消提款念頭。

▲73歲老翁也於銀行提領21萬元，聲稱要購買美金作為投資。（圖／記者白珈陽翻攝）



另外，清水1名73歲老翁也在最近於銀行提領21萬元，聲稱要購買美金作為投資，但行員詢問後，老翁對於要到哪買美金、交由何人購買及獲取美金資訊來源等，都無法說明，對於警方關心也相當不耐煩，一度想走人。

清水警分局警員和行員為避免老翁受騙上當，仍耐心勸說，老翁原本堅持要投資，警方不斷提醒老翁切勿聽信來路不明的投資訊息，輕易將金錢交付他人，並說明此為常見的投資詐騙手法，老翁在員警的百般勸說及陪同下，最後前往另家銀行，將其自保險櫃拿取出的現金存入自身名下帳戶，打消購買美金念頭。

警方呼籲，假交友詐騙、假投資詐騙，都是常見詐騙手法，凡遇有以高報酬、穩賺不賠為誘因的投資管道，應提高警覺並詳加查證，亦可隨時向鄰近警察機關或165反詐騙專線諮詢，以防遭詐。