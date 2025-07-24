竹聯明仁會成員組詐團！藏小旅館隔空指揮　車手交錢現身被逮

▲竹聯幫明仁會蔡姓不法份子經營詐騙集團，警方循線逮捕藏匿小旅館的蔡嫌，本月中旬擴大拘捕13名共犯。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局刑警大隊今（24日）指出，有幫派背景的蔡姓不法份子涉嫌經營詐騙集團謀利，擔心遭警方查緝都以手下身分投宿小型旅館，讓北部警方難以鎖定行蹤。警方去年底在台北市查獲一起車手案，循線擴大查獲藏匿旅館多時的蔡嫌，本月中旬再擴大搜捕13名共犯，偵訊後分別依違反詐欺、毒品等罪嫌移送法辦。

苗栗縣刑事警察大隊長張瑋倫今天指出，刑大偵三隊同仁去年在網路巡邏發現臉書求職社團，公告民眾以個人名義購買材料該公司可節稅，聲稱只要提供一張提款卡即獲得補助金1萬5000元，吸引民眾提供個人金融相關帳戶卡片，懷疑此為詐騙集團收集金融卡犯罪的手法，立即成立專案小組擴大追查。

張瑋倫說，專案小組去年12月26日在台北市士林地區超商，查獲涉案陳姓取簿手以交付包裹換取酬勞，同日在新北市板橋地區某旅館，當場直擊第二層劉嫌與第一層陳嫌交付包裹現場，員警立即以現行犯逮捕劉、陳等2嫌，並意外發現藏匿多時的幕後蔡姓主嫌（67歲、竹聯幫明仁會）自旅館下樓現身，警方一併逮捕。

警方說，在嫌犯身上和旅館現場搜索查扣依托咪酯菸彈4顆、安非他命2包合計4公克、海洛因1包1.5公克、筆記型電腦、讀卡機2台、短刀2支、現金22萬300元、金融卡6張、手機6支等證物，逮捕幕後首謀具幫派背景身分蔡男等3人，報請士林地方檢察署指揮擴大偵辦，蔡男被聲請羈押獲准。

警方調查，蔡姓主嫌行蹤飄忽，居無定所，為躲避警方查緝，常以屬下身分承租旅館，隔空指揮控制旗下成員從事詐欺取簿及提領現金等工作，如成員不從，蔡嫌便以言語恐嚇及毆打方式控制成員。警方說，透過蔡姓主嫌相關金流情資，7月15日持拘票及通知書將相關涉案方嫌、陳嫌、黃嫌、朱嫌、林嫌等13名嫌疑人一網打盡拘捕到案。