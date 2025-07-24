不是柯粉卻被說是草！Intel正妹網紅表態「大罷免大成功」

▲阿淇博士表態「我願大罷免大成功」。（圖／翻攝阿淇博士臉書）

記者劉維榛／綜合報導

越來越多有影響力的網紅出來表態！任職英特爾（Intel）的知識型YouTuber阿淇博士表示，她無端被關上「小草」的封號，但事實上，她並非柯粉、黃國昌粉，感嘆在激進派眼中，「意見跟他們不合＝草，那不是造謠是什麼？」最後阿淇博士也表態，「願大罷免大成功，我認為罷免是民主運作的一種表現。」

阿淇博士在Threads表示，她一天到晚被綠營出征，說她是小草，似乎不管做任何事，像是批評藍白營、支持人本交通、支持代理孕母都被說是草，「我支持大罷免也依然是草。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿淇博士直言，反正在某些激進派眼中，「意見跟他們不合=草，那不是造謠是什麼？」

事實上，阿淇博士對「草」沒有任何意見，且認為不分黨派都該學會尊重不同聲音，「但我人生沒有粉過國昌，也從來沒有迷過柯P...那我到底為什麼是草？草的定義到底是什麼？我迷惑？」

最後，她表態力挺罷免案，「我願大罷免大成功，我認為罷免是民主運作的一種表現。」同時也向民進黨支持者喊話，「希望某些激進派好好想想：朝小野大的原因是什麼？是什麼讓民進黨當初失了民心，而不是意見不合＝中共同路人。」