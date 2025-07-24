激戰10萬粉女警！渣警賣性愛片喊「上位搖也賣力」：不愧有練twerk

▲台中市警局北區某分局男警爆出偷拍和女警的性愛片還上網賣。（資料照／記者許權毅攝）

記者劉昌松、郭玗潔／台北報導

台中市警局北區某分局男警和女警交往期間，偷拍兩人性愛片，分手後竟將影片濃縮成13分46秒精華片段，刊登廣告販賣說「居然是隻白虎母狗…叫聲也像母狗一樣大聲」、「職業還是人民保姆呢」，並發文強調「可完全看到女主淫蕩的表情」，以3千元賣給百名網友，估計獲利30萬元。台北地檢署訊後，依無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像3罪起訴男警。

起訴指出，男警和女警曾在2021年3、4月交往，期間男警偷偷將兩人性愛過程拍下，並剪輯成13分46秒片段上網販賣。

男警先於2024年5月27日，剪輯女警在社群媒體上的影片、照片後，在Telagram群組打廣告「＃警花風雲錄 謎題之音：超越夏XXㄉ大物，恭喜夏總你解脫ㄌ（（（限時販賣一周 小澤年度力作）） IG擁有高達近10萬粉絲網美，職業還是人民保姆呢，居然是隻白虎母狗，屁股翹高高撐好等人操叫聲，也像母狗一樣大聲，女上位也搖賣力，不愧是有在練twerk的人，奶頭很翹很挺叫聲很騷」。

男警又化名「健身教練阿澤」，在社群論壇「小圈子」，以「這不是大物什麼才是大物，限時販售一週」為標題，表示該性愛影片採第三人稱拍攝，可完全看到女警淫蕩的表情，及傳教士、後入式各種體位，以498圖幣(折合台幣約3千元)的價格販賣，共計至少有100人購買並下載觀覽。

而後有網友告知女警她性愛片外流，女警隨即報警處理。警方於去年6月前往男警為於台中市北區某分局辦公室，查扣男警多支手機、行動硬碟、遠程無線攝影機等物，男警也被移送北檢偵辦，依無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像3罪起訴。