BMW停騎樓被偷開！德籍男遭破窗拉下車　鬼扯「測試安全性」

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名車主將他的藍色BMW停在自家騎樓裡，由於車輛沒有上鎖，一名德國籍男子路過發現，竟然逕自上車把BMW開走。車主發現後緊急報案，員警火速以車追人展開追緝，最後更直接破窗抓人，男子被逮辯稱「想幫忙測試德國車子安不安全」，警詢後依法將他送辦。

▲BMW停騎樓被開走，竊賊竟是一名德籍男子。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方以車追人，在路上攔截圍捕偷車賊。（圖／記者賴文萱翻攝）

BMW車主林男昨（23）日中午12時許，將車停放於明誠一路上住家門口外，鑰匙丟在副駕駛座後沒上鎖就離開，結果一名41歲德籍男子石男見狀，竟然逕自上車，隨後火速把車子開走，車主發現後急得報警尋車。

警方獲報後立即組成專案小組，經調閱監視器並輔以報案人車輛GPS資訊，於13時在鳳山區建國路發現遭竊車輛，尾隨至大寮區時，以優勢警力攔截圍捕。

▼德籍竊賊遭攔截拒絕下車，警方破窗逮人，他落網瞎扯「幫試車」測安全性。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，石男拒絕開門不下車，警方以警車前後包夾阻其去路，依法採取強制措施破窗逮人。逮捕過程中石男不斷反抗，造成參與圍捕員警手部遭玻璃割傷，所幸傷勢無礙。

石男被逮時還辯稱「是幫忙測試德國車子安不安全」，全案警詢後，依竊盜罪及妨害公務罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。