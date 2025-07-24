花88元買「穿雲箭」具殺傷力挨告　他曝原因獲判無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）因受不了住家附近晚上經常有鳥類鳴叫，害他無法入睡，於是在網拍平台花費88元買了「穿雲箭」，結果一次都還沒用過，就先被檢警找上門，還因此吃上官司。不過，南投地院法官審理之後，認為阿輝確實有可能不知道穿雲箭屬於「具有殺傷力的槍枝」，最終因檢方證據不足，裁定無罪。

▲穿雲箭經鑑定具有殺傷力，購買者可能因此觸法。（資料照／記者賴文萱翻攝）

檢方認為，阿輝去年9月間透過網拍平台下單購買「穿雲箭」，花費88元，此物品可以發射金屬或子彈，屬於具有殺傷力的槍枝；同年10月警方前往阿輝家搜索，當場查扣穿雲箭，因而認定他涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例第8條第4項之非法持有其他可發射金屬或子彈具有殺傷力之槍砲罪嫌，訊後依法將他起訴。

阿輝則辯稱，因為住家附近晚上常有鳥類鳴叫，他被吵到無法入睡，才會上網購買穿雲箭，想用來發射鞭炮驅趕鳥類，他不知道這個東西具有殺傷力，而且購買至今他都沒有用過，一直放在家裡。

阿輝的姊姊也證稱，住家附近的樹上及建築物經常有鳥類出沒，有時會從晚上叫到早上，弟弟阿輝經常被吵到無法入睡，他們試過用雷射光筆、手電筒及沖天炮驅趕鳥類，但因為鄰居抱怨，她有勸弟弟先不要這樣，之後弟弟可能就上網買了穿雲箭，她不知道那是什麼東西，也沒有看過弟弟使用。

南投地院法官認為，穿雲箭的外型與一般槍枝差異很大，加上售價便宜，一般消費者的確有可能誤以為穿雲箭只是玩具，加上警方並未在阿輝的住處查獲任何底火材料或其他金屬、子彈，可見他確實有可能不知道這是具有殺傷力的槍枝。

法官表示，檢方目前提出的證據，尚不足以證明阿輝主觀上具有持有殺傷力槍枝之直接或間接故意，最終因證據不足，裁定阿輝無罪，全案仍可上訴。