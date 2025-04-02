妻遭詐騙　尪怒衝派出所捅傷警察！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

老翁阿榮（化名）去年5月間得知妻子遭詐騙，他一氣之下跑到派出所，接著手持起子頭刺向警員A的腹部，嚇得一旁的妻子趕緊大喊「他是警察」。南投地院法官日前審理此案，並依犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，判處阿榮有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年。

▲阿榮因妻子遭詐騙，竟手持起子頭刺傷警員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮的妻子去年5月間因遭詐騙，於是前往當地派出所報案；阿榮出於關心，隨後也前往派出所了解狀況，當時他正在氣頭上，又恰巧看到警員A正在與妻子討論案情，一氣之下竟拿出口袋裡的起子頭刺向警員A的腹部，甚至在妻子嚇得大喊「他是警察」時，仍試圖繼續靠近勒脖。

警員A在當日晚間被送往醫院救治，經檢查確認受有腹壁鈍挫傷併腹壁血腫、肢體鈍挫傷等傷害。阿榮到案之後，對於上述犯行均坦承不諱，訊後被檢方依犯刑法第135條第3項第2款攜帶兇器犯妨害公務罪嫌起訴；傷害罪部分則因警員Ａ同意撤告，而獲得不起訴處分。

南投地院法官認為，阿榮是因為妻子遭詐騙而情緒不佳，一時疏失才會觸法，考量到他已經坦承犯行，也與警員A達成調解並賠償完畢，最終依犯意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。