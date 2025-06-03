她投資8萬沒獲利「改給3帳戶貸款」　代價要關半年、賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年6月間將自己名下的3個金融帳戶資料交給詐騙集團使用，導致7位民眾受害，損失金額高達409萬元。雖然小芸辯稱自己也是被騙的，她投資8萬元都沒有獲利，才會提供帳戶辦理貸款，但她的說詞並未獲得南投地院法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑6個月，併科罰金20萬元。

▲小芸聲稱自己也是被騙才會交出金融帳戶資料。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年6月間透過超商交貨便方式，將自己名下2個金融帳戶的金融卡寄給詐騙集團，再透過LINE告知金融卡密碼及網銀帳密；大約20分鐘之後，她再度透過LINE將個人申辦的虛擬貨幣交易所帳號及密碼，告訴詐團成員「國政總監」。

詐團取得小芸的帳戶資料後，利用假投資等話術誘騙民眾匯款，總計共7人受害，損失金額高達409萬元。

小芸到案之後辯稱，她和「國政總監」都是透過網路接觸，沒有見過面，也沒有LINE以外的聯繫方式，她先前投資8萬元沒有拿到獲利，督導要她找「國政總監」幫忙貸款、做金流，出於信任才會交付金融帳戶資料。不過，小芸也坦承，她之前有去銀行現場辦理貸款，銀行沒有要求提供其他帳戶的帳號及密碼。

南投地院法官認為，小芸從未見過「國政總監」，也不知道對方的真實身分，竟為了辦理貸款、美化帳戶、做金流等理由，將自己名下的3個金融帳戶資料交給對方使用；此外，案發當時小芸已經成年，她做過許多種類的工作，並非毫無社會歷練之人，更何況她曾親自前往銀行辦理貸款，應當知道辦理貸款無須額外提供其他帳戶的帳號及密碼。

最終，法官認為本案事證明確，沒有採信小芸的說詞，並依犯無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，判處她有期徒刑6個月，併科罰金20萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役200日，全案仍可上訴。