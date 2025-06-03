　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

她投資8萬沒獲利「改給3帳戶貸款」　代價要關半年、賠20萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年6月間將自己名下的3個金融帳戶資料交給詐騙集團使用，導致7位民眾受害，損失金額高達409萬元。雖然小芸辯稱自己也是被騙的，她投資8萬元都沒有獲利，才會提供帳戶辦理貸款，但她的說詞並未獲得南投地院法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑6個月，併科罰金20萬元。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小芸聲稱自己也是被騙才會交出金融帳戶資料。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸去年6月間透過超商交貨便方式，將自己名下2個金融帳戶的金融卡寄給詐騙集團，再透過LINE告知金融卡密碼及網銀帳密；大約20分鐘之後，她再度透過LINE將個人申辦的虛擬貨幣交易所帳號及密碼，告訴詐團成員「國政總監」。

詐團取得小芸的帳戶資料後，利用假投資等話術誘騙民眾匯款，總計共7人受害，損失金額高達409萬元。

小芸到案之後辯稱，她和「國政總監」都是透過網路接觸，沒有見過面，也沒有LINE以外的聯繫方式，她先前投資8萬元沒有拿到獲利，督導要她找「國政總監」幫忙貸款、做金流，出於信任才會交付金融帳戶資料。不過，小芸也坦承，她之前有去銀行現場辦理貸款，銀行沒有要求提供其他帳戶的帳號及密碼。

南投地院法官認為，小芸從未見過「國政總監」，也不知道對方的真實身分，竟為了辦理貸款、美化帳戶、做金流等理由，將自己名下的3個金融帳戶資料交給對方使用；此外，案發當時小芸已經成年，她做過許多種類的工作，並非毫無社會歷練之人，更何況她曾親自前往銀行辦理貸款，應當知道辦理貸款無須額外提供其他帳戶的帳號及密碼。

最終，法官認為本案事證明確，沒有採信小芸的說詞，並依犯無正當理由交付、提供合計3個以上帳戶予他人使用罪，判處她有期徒刑6個月，併科罰金20萬元，前者得易科罰金18萬元，後者得易服勞役200日，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
545 3 5127 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！山區暴雨轟新北宜蘭　大雨特報擴大17縣市
桌協拒道歉傳聘律師！　鄭世忠：撤免秘書長有前例
快訊／「天空之鏡」意外　18歲哥哥找到了
快訊／嚴重車禍3死　2女1男身分曝光
台南69歲嬤「右轉停車場暴衝」！連撞8車
全台雨炸3天　中南部一路下到周末
陳其邁轟桌協：非常不應該！　要體育署硬起來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公款成ATM！茂管處女員工A走294萬...給親人治病　遭約談偵訊

閏密偷吃老公！正宮驚見公司淪情慾辦公室 情話超綿一講5小時

一上任就搞貪！陳怡君收押103天移審首露面　手銬藏口袋遮狼狽

27.6公噸過期珍珠粉圓銷東京奥運　黑心商人「櫻馫」判刑定讞

黑輪攤變戰場！男與家人爭執怒丟食物砸到隔桌　當場開打

快訊／找到了！兄弟「天空之鏡」戲水　18歲哥失聯今尋獲已死亡

吊廢鐵勾到電線！桃園回收車司機慘被電擊　全身是傷送醫不治

五楊高架轎車突火！20分鐘燒成廢鐵　駕駛及時逃生

身份曝光！台南深夜「2車相撞」2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

快訊／男傳訊前妻「心情差」附海景照　警消認出關渡橋搜索中

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【暗爽藏不住】李多慧問小朋友「最喜歡的啦啦隊是？」下秒變身表情包XD

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

公款成ATM！茂管處女員工A走294萬...給親人治病　遭約談偵訊

閏密偷吃老公！正宮驚見公司淪情慾辦公室 情話超綿一講5小時

一上任就搞貪！陳怡君收押103天移審首露面　手銬藏口袋遮狼狽

27.6公噸過期珍珠粉圓銷東京奥運　黑心商人「櫻馫」判刑定讞

黑輪攤變戰場！男與家人爭執怒丟食物砸到隔桌　當場開打

快訊／找到了！兄弟「天空之鏡」戲水　18歲哥失聯今尋獲已死亡

吊廢鐵勾到電線！桃園回收車司機慘被電擊　全身是傷送醫不治

五楊高架轎車突火！20分鐘燒成廢鐵　駕駛及時逃生

身份曝光！台南深夜「2車相撞」2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

快訊／男傳訊前妻「心情差」附海景照　警消認出關渡橋搜索中

陳庭妮嫁胡宇威2年認了「還是婚姻小白」　鬆口：還在學習中！

CGY、CKD等9車牌最不受歡迎　公路局保留暫不製作

波蘭新總統曾轟烏克蘭！影響台灣援助？　外交部：持續協助重建

公款成ATM！茂管處女員工A走294萬...給親人治病　遭約談偵訊

台灣「Nissan國產X-Trail」最多降12.1萬！最低優惠90萬有找

6月債券ETF除息秀開跑　00953B參與配息今最後買進日

丈夫過世「太太未必能獨得財產」　頂客族必知5遺產問題！全場吵翻

挺藍邀卓榮泰報告主權基金　黃國昌要求說明3重點

閏密偷吃老公！正宮驚見公司淪情慾辦公室 情話超綿一講5小時

曾拒台灣出席原爆典禮！日長崎市長鬆口「收到參加意願」：考慮中

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

社會熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

即／台中騎士疑超車不慎擦撞　無辜翁頭部重創不治

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

台南2車相撞！2女駕駛當場死亡　乘客送醫後不治

單親媽自摔相驗死因曝！嬤不忍帶9歲孫女見媽媽

快訊／找到了！高中生遭浪捲失聯今尋獲已死亡

女看護1天被3度猥褻　翁逼揉捏蛋蛋復健

即／議員陳怡君涉貪起訴　下午決定延押或交保

更多熱門

相關新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

台中8位民眾因輕信「免費招待遊泰之旅」，結果被賣去緬甸當豬仔。8人中有3人是婦人，每位以30萬贖金成功返台，其餘5人因是年輕人，被詐團強迫從事誘拐詐騙工作。目前生死未卜。返臺的婦人透露，回想起來，其實早在台灣機場，對方的一個行為就表示「他們已經被賣掉了」。

詐團「抓豬仔」轉向大齡女！3人被騙囚緬甸

詐團「抓豬仔」轉向大齡女！3人被騙囚緬甸

幣想科技涉助詐團洗錢！民眾財損17億

幣想科技涉助詐團洗錢！民眾財損17億

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

台人5月「被騙走87億」　最多人被1手法騙

日大叔疑遭「台女」桃色詐騙207萬！

日大叔疑遭「台女」桃色詐騙207萬！

關鍵字：

南投地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

威力彩上看9.2億！　大學生中頭獎5年花光

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

總統府正妹憲兵尪竟是共諜！　照片曝光

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

情色女王「瘦到脫相」現身曝病況

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團被賣！　活命女：在機場就被賣了

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面