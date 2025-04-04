南投男為賺2000元答應幫領「包裹」　結局挨罰5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子為了賺取2000元報酬，同意加入詐騙集團擔任取卡車手，去年6月間他依照指示前往領取受害者寄出的包裹，結果一下車就被埋伏警方逮捕。南投地院法官日前審理此案，並依共同冒用政府機關及公務員名義而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶未遂罪，判處劉男拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲劉男為了2000元加入詐團，結果觸法被判處拘役50日，若不想服刑，就得支付5萬元罰金。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，劉男為了賺取2000元報酬，同意加入某詐騙集團；接著，詐團成員去年6月間假扮成「中壢警分局的陳姓警員」，打電話向被害者表示，其健保帳號遭盜領6萬8750元醫療補助款，需要寄出金融帳戶的金融卡進行調查。

不過，受害者警覺性很高，立刻報警處理，並與警方一起實施誘捕偵查，他先依照約定將「空包裹」寄送至詐團指定的地點，再由詐團通知成員前往領取。劉男當日晚間搭乘計程車前往指定地點，打算領取包裹，結果一下車就被埋伏的警員當場逮捕。

南投地院法官認為，劉男沒有犯罪前科，正值壯年卻不思依循正途獲取穩定的經濟收入，反而加入詐團擔任取卡車手，考量到他已經坦承犯行，犯後具有悔意，最終依共同冒用政府機關及公務員名義而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶未遂罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。