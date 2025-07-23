　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

▲▼上班族,OL,女同事。（圖／翻攝自pixabay）

▲某公司男老闆遭前女員工指控，以擁有性影像為由威脅，強迫她發生性行為。（圖／翻攝自pixabay）

記者曾羿翔／綜合報導

桃園某公司男老闆遭前女員工小倩（化名）指控，曾以擁有性影像為由威脅，強迫她發生性行為，並在一次過程中拍攝影片，甚至被拉到廁所脫褲性侵。檢方認定男老闆涉嫌強制性交及加重錄影性交等罪嫌提起公訴，案件經桃園地方法院審理後，近日宣判因證據不足、影像與證詞矛盾，最終判男老闆無罪，全案仍可上訴。

根據小倩供述，2023年3月及4月，她在公司兩度遭男老闆性侵，其中一次過程被對方錄下並作為威脅工具。小倩聲稱，男老闆以「不配合就外流影片」為由脅迫她發生關係，並在事後與友人傾訴並驗傷報案。

檢方提出小倩的筆錄、對話錄音、驗傷報告、診斷書及監視器畫面等作為證據。然而男老闆始終否認脅迫性交，強調雙方互動屬合意關係，並指出小倩在事發後仍主動聯絡，甚至提出借款要求，雙方互動親密。

法院詳細勘驗案發當日辦公室內的監視器畫面，畫面中小倩多次主動接觸、擁抱男老闆，雙方互動親暱且持續時間長達數分鐘，全程未見小倩有明顯反抗或脫身行為，與其供詞存在落差。

法官認為，性侵案除被害人陳述外，尚須其他具體證據補強。由於小倩的說詞未能獲得其他證據支持，包括錄音、對話紀錄與驗傷資料皆無法直接證實性交係在違反其意願下進行，因此無法單憑其陳述認定男老闆犯罪。

判決書指出，本案關鍵在於證據是否達到「足以排除合理懷疑」的標準。法院綜合考量雙方當時肢體互動、事後行為以及整體證據，認定檢方舉證不足，依法判決被告無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2職籃女神逛夜市遭攔查嚇壞　警方說話了
獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮
快訊／「解聘周台英」過第2關　台師大院教評會做出決議
王世堅罕見現身！　呼籲726做正確決定
快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸、妹現身醫院相驗遺體
台灣子公司被華為天才少年買下63%股份　股價漲超640%
館長與元老級員工撕破臉　大嘆：恩將仇報

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

監控車手想黑吃黑　3馬來西亞男遭判6月+驅逐出境

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

快訊／39歲科技男坐客運被砂石車撞死　爸爸、妹妹現身醫院相驗遺體

獨／悲喜兩結局！汐止夫妻疑遭詐雙亡　同車手新竹收百萬當場被逮

2職籃女神逛中平夜市遭攔查嚇壞　警方「抓捕逾期移工」說話了

美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

基隆地院女法官被記警告！提告反控影響審判獨立　抗罰被判敗訴

監控車手想黑吃黑　3馬來西亞男遭判6月+驅逐出境

湯智鈞勇闖4強　力拚世大運中華隊20年反曲弓首金

我對印度出口連兩年成長逾三成　印度台灣形象展九月新德里登場

洪詩收包養私訊「月給25萬見面2次」　傻眼：知道我正在懷孕嗎？

搬家後運勢急轉直下！命理師揭「3到6個月低潮期」原因　網點頭：我也是

成人手遊《天下布魔》老闆挺大罷免：政府想做事卻受阻礙

魔鷹喪妻仍堅強發聲　蔡其昌動容：聽著他的勇敢止不住淚

「三菱全面退出大陸市場」不玩了！不賣車、不造引擎　重心轉往東南亞

街口小霸王求解禁出國願增保金夢碎　胡亦嘉被裁定延長限制出境8月

數位帳戶ATM日領額大縮水　金管會勸銀行注意「比例原則」

建案廢料偷埋校園草皮下！新竹市府怒告黑心營造廠：絕不寬貸

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

社會熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

「台版紅姐」有40部激戰片　鮮肉籃球員、學生全入鏡

快訊／新北客運與砂石車對撞　傷亡不明

男娶越南嫩妻　返台竟性侵遭判刑

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

砂石車猛撞客運奪命！　乘客生前最後畫面曝光

砂石車撞客運最新撞擊瞬間曝！鋼材瞬間炸飛險波及騎士

萬里死亡車禍！男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗潰堤

快訊／遭卸貨小貨車「倒車輾過」！　台中行人搶救無效亡

昨上班2hrs突請假！監理所辦事員國道遭8車輾亡

更多熱門

相關新聞

馬戲團長遭打工少女控性侵　法官逆轉還清白

馬戲團長遭打工少女控性侵　法官逆轉還清白

台中知名景點后里馬場內馬戲團團長M男，遭團內打工的少女控訴性侵，M男一審獲判無罪，檢方不服提起上訴，認為若是合意性交，應會在燈光美氣氛佳場所發生關係，不會在馬戲團後台發生等。法院認為，少女與男友就是因為M男爭吵，男友發現2人有性行為，要少女去報案，少女同意卻又刪除關鍵對話紀錄，行為異於常理，經一二審審理，還給M男清白，近日判無罪確定。

基隆地院女法官遭處分提告　懲戒法院駁回

基隆地院女法官遭處分提告　懲戒法院駁回

她遭「美非法移民」囚禁慘淪性奴！

她遭「美非法移民」囚禁慘淪性奴！

少女遭3男綁架　逃脫又被卡車司機性侵

少女遭3男綁架　逃脫又被卡車司機性侵

惡男肇事找女同事出面頂罪　監視器還原真相戳破謊言

惡男肇事找女同事出面頂罪　監視器還原真相戳破謊言

關鍵字：

OL辦公室性侵法官監視器桃園

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面