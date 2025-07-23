美女OL「遭老闆拉到廁所脫褲」性侵拍片！　法官看監視器畫面傻了

▲某公司男老闆遭前女員工指控，以擁有性影像為由威脅，強迫她發生性行為。（圖／翻攝自pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導



桃園某公司男老闆遭前女員工小倩（化名）指控，曾以擁有性影像為由威脅，強迫她發生性行為，並在一次過程中拍攝影片，甚至被拉到廁所脫褲性侵。檢方認定男老闆涉嫌強制性交及加重錄影性交等罪嫌提起公訴，案件經桃園地方法院審理後，近日宣判因證據不足、影像與證詞矛盾，最終判男老闆無罪，全案仍可上訴。

根據小倩供述，2023年3月及4月，她在公司兩度遭男老闆性侵，其中一次過程被對方錄下並作為威脅工具。小倩聲稱，男老闆以「不配合就外流影片」為由脅迫她發生關係，並在事後與友人傾訴並驗傷報案。

檢方提出小倩的筆錄、對話錄音、驗傷報告、診斷書及監視器畫面等作為證據。然而男老闆始終否認脅迫性交，強調雙方互動屬合意關係，並指出小倩在事發後仍主動聯絡，甚至提出借款要求，雙方互動親密。

法院詳細勘驗案發當日辦公室內的監視器畫面，畫面中小倩多次主動接觸、擁抱男老闆，雙方互動親暱且持續時間長達數分鐘，全程未見小倩有明顯反抗或脫身行為，與其供詞存在落差。

法官認為，性侵案除被害人陳述外，尚須其他具體證據補強。由於小倩的說詞未能獲得其他證據支持，包括錄音、對話紀錄與驗傷資料皆無法直接證實性交係在違反其意願下進行，因此無法單憑其陳述認定男老闆犯罪。

判決書指出，本案關鍵在於證據是否達到「足以排除合理懷疑」的標準。法院綜合考量雙方當時肢體互動、事後行為以及整體證據，認定檢方舉證不足，依法判決被告無罪。