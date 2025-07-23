后里馬場馬戲團長遭打工妹控後台性侵　法官揪異常行為逆轉還清白

▲后里馬場馬戲團哥倫比亞籍團長，被台中少女控訴在後台性侵，結果大逆轉判無罪。（示意圖／非當事人／翻攝台中市政府觀光旅遊局）



記者許權毅／台中報導

台中知名景點后里馬場內馬戲團團長M男，遭團內打工的少女控訴性侵，M男一審獲判無罪，檢方不服提起上訴，認為若是合意性交，應會在燈光美氣氛佳場所發生關係，不會在馬戲團後台發生等。法院認為，少女與男友就是因為M男爭吵，男友發現2人有性行為，要少女去報案，少女同意卻又刪除關鍵對話紀錄，行為異於常理，經一二審審理，還給M男清白，近日判無罪確定。

后里馬場是台中知名景點之一，裡頭附設的馬戲團近年受觀眾好評。不過，哥倫比亞籍的馬戲團團長M男被指控，去年3月犯下強制性交罪，被害人正是團內打工的未成年少女，且不只發生過一次，遭中檢提起公訴。

檢警查，去年3月23日晚間，M男佯稱要到馬戲團拿東西，要少女陪同，結果在後台帳篷內，對少女強制性交得逞，隨後再載著少女返家；30日凌晨1時許，M男得知少女在馬場附近跑步，稱可以載少女返家，結果2人跑到M男宿舍，再次遭M男強制性交得逞，檢方偵結依對未成年人強制性交罪嫌起訴。

審理時，M男不否認有跟少女發生性關係，但強調都是合意性交，並說「如果認為我有違反意願，為何還會找我第二次」；少女則說，第一次有嘗試呼救，但沒有人，第二次是因為跟男友D男吵架，傳送位置給M男，自願上車並一起翻窗進入宿舍，M男又強逼自己性行為，考量宿舍成員會講自己八卦，才沒呼救。

少女說，第一次發生關係後，有跟M男說「不能這樣」要M男載自己去買避孕藥，後來與M男、其他友人共用午餐。第二次發生關係，是因為跟男友D男吵架，傳訊跟M男說，並說出自己的位置，M男才來找自己。

台中地院認為，少女與被告發生關係後，仍有保持聯繫，對於被告毫無懼怕戒慎之心，反而傾訴與男友吵架之事，且再次搭乘M男車輛，無任何戒備之意，令人費解。更甚者，少女主動傳送位置與M男單獨見面等，與遭人性侵之反應不同，且少女遭性侵時，知道應大聲呼救，第二次遭性侵卻反而未放聲大喊，還配合M男爬窗進屋，因此諭知M男無罪。

▲哥倫比亞籍團長一二審獲判無罪，檢方未再上訴，全案確定，圖非當事人。（圖／翻攝台中市政府觀光旅遊局）



檢方上訴指出，並無積極事證證明少女虛偽證述，兩人無深交，就算是合意性交，應該會選擇較佳場所營造氣氛，不會選擇在後台，M男是為了掩人耳目才帶少女爬窗，還欺負少女涉世未深，私下帶少女去買避孕藥，且M男曾一度否認有發生過性關係，少女不僅被證人發現從外向變得行為迥異，還被M男刪除過手機對話紀錄。

台中高分院認為，兩人在發生性關係前關係密切，就算認識不久就發生關係，在現今社會也不算少見，檢方以雙方未深交認定雙方並非合意性交，稍嫌率斷。況且，男女因為情不自禁選擇隱蔽處性交，新聞也時有報導，檢方以應會尋找較佳場所遂行目的，難認符合常情。

此外，少女配合M男一同爬窗進入宿舍，未從大門進出，檢方以此認定是M男要犯強制性交，自有誤會，況且M男還會陪同少女去買避孕藥，可認定是合意性交。

高分院認定，當時M男與少女都各自有男有朋友，且少女也會對於M男有無女友不滿爭執，另也沒有證據能認定M男有刪除少女手機內紀錄之情事。綜上，檢方上訴無理由，應予駁回，M男限制出海出境解除，檢方未再上訴，全案無罪確定。