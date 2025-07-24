高雄妹與3男藝人遊小琉球　控「4小時遭性侵9次」！一二審都吞敗

▲高雄一名女子控訴跟3名藝人喝酒，結果遭性侵9次。（示意圖／達志影像）

記者陳宏瑞／綜合報導

台灣3名通告男藝人2021年間相約到小琉球旅遊，在高雄約了女子小婷（化名）到旅館飲酒、玩樂，甚至發生性行為，怎料3人事後遭小婷指控輪流性侵，短短4小時內侵犯了她9次，刑事部分檢方不起訴，小婷另提民事求償180萬元，高雄地院法官審理後，判小婷敗訴，全案上訴後，高雄高分院也駁回小婷的上訴。

判決指出，這3名通造男藝人分別是甲男、乙男及丙男，其中甲男2021年5月透過交友軟體認識了小婷，正巧當月甲男、乙男及丙男相約到小琉球遊玩，於是約了小婷到旅館飲酒、玩遊戲，怎料在遊玩的過程中，3男眼見小婷不勝酒力、意識不清，但事後小婷則控訴3人輪流對她侵犯，短短4小時以內，接力式侵犯了9次。

小婷不堪受侮，傳訊質疑甲男「你怎麼可以眼睜睜看著他們那樣對我」，並且提出妨害性自主的告訴，不過檢方偵辦後予以不起訴處分。

小婷另提民事求償，一共向3人求償180萬元。對此，甲男則證稱，小婷知道他們3人是常上節目的明星，因此在交友軟體上配對以後，小婷就不斷發出見面邀請，更是主動要求到飯店跟他們3人一起喝酒。

飲酒的過程中，小婷當天只有喝少量的酒，還因為酒不夠喝，約他一起到便利商店買酒，並主動結帳，且小婷也不介意乙男、丙男在房內裸體，而他輕摟、撫摸小婷時，小婷同樣沒有反抗，甚至主動幫他性服務，在他的身上留下口水等DNA證據，並且主動要求無套性行為2次。

▲高雄一名女子控訴跟3名藝人喝酒結果遭到性侵9次。（示意圖／123RF）

小婷與甲男完事後，還主動要求跟乙男、丙男性交。短短4個小時內，小婷分別跟甲男、乙男及丙男性交2次、3次及4次，加起來一共9次，幾乎整個晚上都沒有停下來。

小婷雖供稱遭到輪流性侵9次，離開旅館時卻神色正常、沒有向櫃檯人員求助，與一般人遭到性侵後的反應明顯不同，也有違常情，此外，小婷經過醫院診斷，無論是頭部、肩頸部、胸腹部、背臀部，或是四肢、陰部及肛門，都沒有明顯外傷。且小婷在警詢時證稱，曾抓傷乙男的大腿，但乙男的腿上並無遭指甲抓傷的痕跡。

綜合各項因素，高雄地院法官不採信小婷的說法，最後駁回求償請求，全案上訴後，高雄高分院合議庭認為，原審認事用法，核無不合，因此駁回小婷的上訴，全案仍可上訴。