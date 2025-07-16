陸4歲女目睹父救哥落水失蹤　「頭七」尋獲遺體在24米深湖底

▲大陸一對父子在德國景區溺亡，4歲女兒目睹悲劇發生，當地專業打撈隊出動找罹難者 。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸一對父子日前在德國景區落水失蹤，當地警方打撈到第七天終於發現兩人遺體。據了解，當天6歲兒子從腳踏船上不慎墜湖，其父隨即跳水施救，最終雙雙失蹤，當時船上母女目睹整個意外過程。德國警方出動專業潛水打撈隊都未尋獲，直到「頭七」當天才在事故地點附近，24米深湖底（8、9層樓高）發現兩具遺體。

綜合陸媒報導，事發地點在德國艾布湖，距離慕尼黑僅有一小時車程，交通便捷。艾布湖的湖水來自冰雪融水，即便是夏日，這裡的湖水也保持低溫。

這起悲劇發生在當地時間7月5日，6歲的大兒子不慎從艾布湖的腳踏船上墜落，33歲父親立即跳下船試圖施救，但再也沒有浮出水面。事發時，船上還有34歲的妻子和4歲的女兒，眼睜睜地看著父子倆溺水，毫無任何施救辦法，當地水上救援隊隨後把她們救出並送至岸邊安撫。

事故發生後，警方展開大規模搜救行動，來自慕尼黑、紐倫堡等地的多支潛水小隊與專業潛水打撈公司聯合參與。警方表示，前期搜尋曾動用直升機與警犬，但均未發現遺體。直到7月11日下午，專業團隊進場後，搜救工作出現突破性進展。參與打撈的斯特凡·松塔格表示，「專家抵達僅數小時內即成功定位水下遺體，並立即對坐標進行標記。」

受當地惡劣天氣影響，當晚作業被迫暫停。翌日12日清晨，警方潛水員重新展開打撈，約早上8時抵達目標區域，最終在湖底約24米深處發現兩具遺體，該深度相當於八至九層樓。據了解，艾布湖最深處達36米。松塔格補充說，遺體實際發現位置「距離事發地點非常近」。

目前警方調查仍在進行中，尚未公布遇難父子是否穿著救生衣，亦不清楚父親是否具備游泳能力。根據當地水上救援機構說法，德國法律並未強制要求乘船者穿戴救生衣，也未對兒童與不會游泳者作出明確規定。

據德國救生協會統計，2023年全國有33人因划艇、腳踏船與立式槳板事故喪命。巴伐利亞紅十字會表示，自6月以來該州已發生至少27起水域死亡事故。該協會警告，即便是泳技良好者，在冰冷水域落水亦可能發生致命意外。

該起事件讓許多網友表示遺憾，認為父親救子出於本能，但陌生水域水溫驟降、流速難測，可能釀成次生風險。

夏日是戲水游泳高峰期，大陸消防官方也在微博發布安全提醒影片，呼籲遇有溺水事件應冷靜應對，避免盲目下水救人，應善用救生圈、繩索等工具施救，並依專業方法進行急救，強調「科學施救，勝過盲目勇敢」。