八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

▲資深八點檔男星談學斌表態支持大罷免。（圖／談學斌threads）



記者陶本和／台北報導

距離7月26日全台大罷免首波投票，剩下最後2天。近日，跨領域、跨職業的百工百業人士，紛紛在社群媒體上表態。對此熱潮，資深八點檔男星談學斌24日也表態「大罷免、大成功」，他表示，自己過去曾因國家政策「反共」被封殺演藝發展，但此刻國民黨都不敢提反共，反而親共，甘做共產黨的內應，在立法院違憲亂政、不入流的行為舉止、教育的不良示範，在在都影響著下一代。

「我是工作40年以上的演員」。談學斌表示，他的父親在1949年來台，因五年後無法反攻大陸回不去了，他的父親才在台娶妻生下他們，成為所謂的外省二代。他說，土生土長的他們在台成長、受教育、出社會、成立家庭、繳稅，頂著台灣天地生活至今，一直以來均以反共為信念，但也曾因當時的國家政策「反共」被封殺了演藝發展。

談學斌回憶，記得開放探親前，他們兄弟陪著父親由香港進入中國探望爺爺，結果回來後出事了，當時他的演藝是有機會更上一層樓，基於探親事件過了幾年失業的黑暗日，一直到開放探親才解套得以工作。

談學斌說，父親曾在他面前懊悔，基於孝道他無怨無悔，百善孝為先，能解父親幾十年的思鄉之苦，他義無反顧，可是看到國民黨此時此刻都不敢提反共，反而親共，甘做共產黨的內應 ，在立法院違憲亂政、不入流的行為舉止、教育的不良示範，在在都影響著下一代。

談學斌指出，很慶幸他們這一代歷經專制獨裁、民主革命、民主的光、享受民主的自由，不容許開倒車走回頭路，任何看衰台灣、企圖毀滅台灣的政客，7月26日、8月23日行使公民的罷免權，讓他們尊重公民團隊的覺醒，看見人民做主的真相，勇敢的台灣人站起來，「大罷免、大成功，總之7月26日、8月23日，贏回國家」。

談學斌生於1955年，擔任演員超過40年，第一部影視作品是1985年的《午夜劇場》，後來參與多部知名的電視劇，包括：1992年《劉伯溫傳奇-神弓傳情》、1997年一系列《施公奇案》、2007年《天下第一味》、2009年《鳥來伯與十三姨—之幸福白馬里》、2010年《家和萬事興》、2014年《世間情》、2019年《炮仔聲》等。