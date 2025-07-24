贊助台社員「返鄉投票機票」！日本公司宣布：暫停部分業務

▲日本有公司宣布贊助機票，讓台籍員工回台灣投票。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友在Threads上表示，有日本公司為了讓台籍員工參與即將到來的罷免案投票，宣布「贊助機票」並暫停部分營運，引發大量網友熱議與感動。原PO表示自己看到這間名為「HIKARINOHOUSE」的日本集運公司挺身相挺台灣，忍不住直呼「真的很感動」，並強調這不是企業的義務，但他們卻做出了如此溫暖的決定。

原PO在Threads轉貼該公司在LINE上的訊息公告，只見該公司宣布「台籍社員返鄉投票，部分業務暫停」，稱企業不只是經濟體，更是社會價值與制度韌性的守護者。當制度停滯或被侵蝕，社會就會失去活力，累積的問題終將腐蝕根基。唯有更多人願意行動，重新流動，才可能迎來更新的未來。

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該公司指出，近年日本深受中共滲透與經濟脅迫的衝擊。許多關鍵土地、資源與產業被掏空流失，社會承受無形的傷害，市場秩序也因此被扭曲。接著點名台灣，「與我們有緊密經貿往來的台灣，同樣面臨相似的挑戰，甚至承受更直接的威脅。」

公司方認為，這場罷免行動，不僅是台灣的選舉，更是一場自由民主陣營共同的再確認。因為只有在公平透明的環境裡，企業才能健康發展，社會才能長久安定。

因此，公司決定，贊助台籍社員返鄉投票機票，讓同仁無後顧之憂地履行公民責任。另外，暫停7月23日（週三）至7月25日（週五）部分業務，並於7月28日（週一）起恢復正常營運。最後，公司表示，「我們相信，每一張選票，都是對抗滲透、守護未來的力量」，直呼日本與台灣站在同一條命運線上，「我們選擇與自由同行。」

實際查詢該間公司資訊，會發現是一間日本貿易公司，專門支援台灣業者、代購，提供專案採購、到府收貨、專業打包、進出口通關 、快遞、集運、海運等服務，公司最近確實有在LINE官方帳號上貼出公告宣布這件事。

訊息曝光後，原PO忍不住感動，「看到這個日本集運整個暖暖欸！日本人也慢慢醒過來了，政治冷感他們才不會有像這次的投票率。」其他人也紛紛留言，「這個真的要轉發一下，日本公司竟然可以贊助機票讓台灣人回台選舉。真的很感動」、「真的很感謝這間公司，連回台機票都贊助」、「我的天！也太熱血！」