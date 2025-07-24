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宗教商機夯！平安麵搭神明加持福箱　「神級禮盒」攻雙春閏六月

▲陸仕企業看準台灣的宗教消費市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台灣老字號製麵企業看準宗教消費市場，搭配廟宇推出平安麵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

看準台灣宗教信仰龐大商機，一家製麵的老字號企業在今年首次攜手高雄知名宮廟「玄鷲山高邑雲天宮」，推出結合傳統民俗與健康麵食的「普渡祈福箱」，搶攻雙春閏六月民俗年節的宗教禮品市場。該祈福箱內含「平安麵祈福禮盒」，不僅結合37年製麵工藝，更透過宗教文化加持，迅速成為信眾、銀髮族與企業送禮的熱門選擇。

這家企業的董事長吳至豐指出，台灣長年以媽祖、關聖帝君等信仰為主軸，不只形成強烈的在地文化，也蘊含巨大的宗教經濟潛力。透過與地方宮廟合作，讓「平安麵」不僅止於美味，也成為祈福、感恩的象徵。他強調：「信仰的力量會讓一份禮盒變得更有溫度」。

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▲陸仕企業看準台灣的宗教消費市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陸仕企業搶攻雙春閏六月民俗年節的宗教禮品市場 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這款「平安麵」採用創新常溫熟麵製法，簡單熱水沖泡即可食用，特別受到宗教活動中長輩族群與佛教素食者青睞；另外，新開發的「魚麵」及年輕族群導向的乾拌麵品牌，也以天然、無腥、無防腐為賣點來擴大市場占有率。

隨著七月普渡將至，這家老字號的製麵企業也持續透過宮廟合作、企業贈禮、試吃推廣等方式擴大聲量，未來不排除與更多宗教據點、社福機構攜手合作，打造結合飲食與文化信仰的台灣新「神級」禮盒。
 

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