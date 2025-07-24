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賴清德被挖2022才喊「終結惡質罷免」　粉專貼今昔對比嘆：自打臉

記者趙蔡州／綜合報導

726大罷免投票進入最後倒數，總統賴清德23日在民進黨中常會致詞時，除了感謝民眾願意站出來守護台灣外，也批評在野黨抹黑罷免運動，令人遺憾。不過，有粉專挖出賴清德2022年替前立委林昶佐站台時，表示立委沒有違法卻遭罷免很莫名其妙，喊說要終結惡質的罷免文化，對比如今的說法，讓網友看了直呼「真的是自打嘴巴」。

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

賴清德23日在民進黨中常會致詞時表示，感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣。廣大人民的行動，展現了憲法賦予的權利，「他們的訴求，是熱愛自己的國家、是守護下一個世代的自由民主生活方式」、「那麼多人，在國家需要的時候不畏艱難堅持到底，令人欽佩」。

賴清德還說，在這個過程中，在野黨不僅沒有具體回應人民的訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實的指控，攻擊公民團體，令人遺憾。

▲副總統賴清德出席「終結惡戰 團結之夜」反惡罷林昶佐選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德2022年替前立委林昶佐站台，呼籲民眾終結惡質的罷免文化。（圖／記者林敬旻攝）

不過賴清德致詞的影片曝光後，臉書粉絲團「政客爽」就製作了一支今昔對比影片，內容是賴清德2022年替前立委林昶佐站台，當時賴清德認為林昶佐的罷免案很莫名其妙，呼籲民眾站出來「終結惡質的罷免文化，投不同意」，如今卻要民眾支持罷免，讓「政客爽」直呼「自打臉」。

影片曝光後立刻引發網友討論，有人說，「真的看到精神很錯亂」、「自打嘴巴也不是第一次了」、「賴清德超時空打臉賴清德」、「將雙標使用到極致」也有人說，「沒有自打臉啊，罷免的對象完全不一樣，罷免國民黨立委不是惡質罷免文化啊，不然一、二皆連署為什麼會過」。

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