金門高粱玩泥煤！創世者系列首次導入輕泥煤桶　顛覆對白酒印象

▲全新登場的「創世者紳士泥煤桶陳金高」，首度以輕泥煤桶熟成打造「金式泥煤風格」，流露中西合璧、匠心獨具的風韻。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

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記者胡至欣／採訪報導

東方白酒遇上西式桶陳，跨界融合激盪出衝擊性的風味火花！全新登場的「創世者紳士泥煤桶陳金高」玩味再度玩出了新高度，首度以輕泥煤桶熟成方式打造獨特風味，帶來豐富且多層次的感官體驗，讓人品飲高粱卻能喝出泥煤威士忌的靈魂，引領一場風味新革命。

▲「創世者紳士泥煤桶陳金高」全新登場。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

「這是一支很有趣的高粱酒！」威士忌達人邱德夫指出，「創世者紳士泥煤桶陳金高」在香氣上並不容易讓人立刻聯想到傳統高粱，反倒有股淡淡的煙燻氣息。他也提到，「第一口喝下去，泥煤味滿明顯，是偏向海島風格的那種，但第二口開始，高粱的風味就逐漸浮現出來，也就是利用橡木桶賦予高粱新的滋味。」

▲威士忌達人邱德夫直呼「創世者紳士泥煤桶陳金高」風味有趣。

經營自媒體「酒酒女孩」的Greta Lin則表示，以往高粱的麴味比較強烈或濃郁，「創世者紳士泥煤桶陳金高」比較細緻、溫柔，「對於沒有喝過高粱的朋友來說相對友善」，而且入口香氣帶有甜美果味，也是一般人會很享受的風味。

▲酒酒女孩 Greta Lin分享「創世者紳士泥煤桶陳金高」麴味溫和對金高新手友善。

品酒晚宴現場，由擁有超過20年直火料理經驗的WILDWOOD主廚Jarry Liu親自操刀，設計專屬搭酒菜單。他以歐陸料理技法融合創意巧思，完美演繹創世者獨有的「金式泥煤風格」。

▲WILDWOOD主廚Jarry認為「創世者紳士泥煤桶陳金高」泥煤味柔和與料理百搭。

Jarry分享，「創世者紳士泥煤桶陳金高」的泥煤風味非常柔和，不若威士忌常見的硬挺厚重，所以相當百搭。他認為，「我們這次大膽嘗試搭配魚類、豬肉跟牛排，希望藉由不同肉品襯托出酒的多層次跟口味。」

▲品酒晚宴以直火料理搭酒，演繹創世者獨有的「金式泥煤風格」。



淡金色酒體清透明亮，高粱糧香溫和，伴隨著淡雅的木桶烘烤與泥煤氣息，「創世者紳士泥煤桶陳金高」以細膩重新定義了高粱酒，打造新式烈酒美學。

▲「創世者紳士泥煤桶陳金高」淡金色酒體清透明亮。

黑松金高品牌大使賴德諺透露，泥煤桶是採用小批量訂製，從選木到烘烤皆為量身打造，屏除過往泥煤威士忌潤桶方式，以輕泥煤烘烤，香氣前段為細緻的果香層次，中段轉為濃厚木質系香氣，隨著時間展開，隱約浮現乾燥泥煤的味道，「比較優雅、輕柔風格調性的泥煤，有別於蘇格蘭所有的泥煤風味威士忌」。

▲黑松金高品牌大使賴德諺透露「創世者紳士泥煤桶陳金高」裝瓶後仍持續演化。

不僅風味上突破界線，「創世者紳士泥煤桶陳金高」在瓶內還會持續演化，增添品飲與藏酒價值。品牌大使進一步說明，金門酒廠會依桶性來微調活性原酒入桶並熟成，儲桶是全批次儲存於金酒麴房週邊，空間的微量元素豐富，桶陳區溫度也相當穩定。酒、木桶與外在環境三者相互對應產生的風味，因應高粱酒體特性在裝瓶後仍有陳年效果，隨著時間推移展現不同風貌，值得玩味。

▲「創世者紳士泥煤桶陳金高」流露中西合璧、匠心獨具的風韻。

「創世者紳士泥煤桶陳金高」再次顛覆想像，開創酒類跨界混搭新境界。不論是深諳酒道的老饕，或初入酒界的新手，都能在一口之間，嚐到中西合璧、匠心獨具的風韻。「金式泥煤風格」的品味高度，你，跟上了嗎？

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