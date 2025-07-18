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全新代言人陳柏霖風格演繹東方焙茶靈感X西方威士忌工藝　蘇格登深焙16年重磅上市

▲▼陳柏霖,焙茶,威士忌,釀酒,工藝,蘇格登,蘇格蘭單一麥芽威士忌,深焙。（圖／品牌提供）

▲全新代言人陳柏霖於記者會亮相，率性演繹蘇格登深焙16年，專為台灣酩家打造的東西方工藝傑作。

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消費中心／綜合報導

廣受喜愛的蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，今年全新推出的深焙工藝之作－「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」，靈感啟發自東方製茶焙火工藝，由首席調酒師Craig Wilson首創獨特深焙工藝，慢火炙烤歐洲橡木桶188秒，將滿載著東方文化底蘊的焙茶之道，與西方的釀酒用桶之藝完美融合，盡展蘇格登精湛製酒工藝，而此一專為台灣酩家而生的醇順回甘之作，也彰顯蘇格登持續耕耘台灣市場的決心。不僅如此，今年蘇格登更迎來了嶄新氣象，由獨具深韻魅力的影視雙棲男神陳柏霖擔任全新品牌代言人，為蘇格登揭開煥然一新的豐味篇章！

▲▼陳柏霖,焙茶,威士忌,釀酒,工藝,蘇格登,蘇格蘭單一麥芽威士忌,深焙。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖詮釋專屬台灣酩家的深韻之作，全新蘇格登深焙16年以慢火188秒深焙烤桶工藝，綻放豐富層次香氣。

對於演藝專業技藝有著同樣不懈精神的陳柏霖，今日以一身率性優雅造型，首度以品牌代言人身份出席蘇格登深焙16年發佈記者會，為眾人帶來此一令人振奮不已的消息。擁有獨特深韻魅力的陳柏霖，出道至今多年以來，將每部作品中遇見的角色故事幻化為養分，探索箇中滋味，並透過自然通透卻直搗人心的演技，帶給觀眾不同的啟發與感動。他塑造出無數深植人心而令人難忘的角色，正如蘇格登在台灣酩家心中佔據一席之地，熟悉而深刻。而他如此享受探索人生豐味的精神，正與蘇式品飲哲學不謀而合，蘇格登世代傳承的精湛製酒工藝，將威士忌的美好品酩體驗完美融入生活，以真心相待的美好時光淬煉豐味，在每一口豐美滑順之中，為每一個相聚時刻勾兌出豐味之最。

▲▼陳柏霖,焙茶,威士忌,釀酒,工藝,蘇格登,蘇格蘭單一麥芽威士忌,深焙。（圖／品牌提供）

▲全新代言人陳柏霖細細品鑑蘇格登深焙16年，體現品牌「品味人生豐味」的精神哲學。

而蘊藏在「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」這份層次豐富的回甘韻味之中，正是由首席調酒師Craig Wilson首創的「深焙烤桶工藝」，透過高溫炙烤歐洲橡木桶達188秒，相當於業界常見炙烤時間的雙倍時長，為酒液釋放出烘烤水果、香草等深層馥郁的甜味，打造出專屬於「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」的獨特深焙回甘韻味。輕聞先是明顯花果香，伴隨著無花果與香草奶糖的氣息，入口口感醇順，綻放令人陶醉的甜烤蘋果與白葡萄馥郁香氣，伴隨優雅的丁香氣息點綴，尾韻悠長且回甘風味明顯。

▲▼陳柏霖,焙茶,威士忌,釀酒,工藝,蘇格登,蘇格蘭單一麥芽威士忌,深焙。（圖／品牌提供）

▲全新蘇格登深焙16年靈感啟發自東方焙茶工藝融合西方釀酒用桶之藝，慢火炙燒188秒，專為台灣市場打造的醇順回甘之作。

此外，蘇格登深焙16年在上市之際，特別選擇台灣茶文化深厚的場域，舉辦多場結合東西方工藝的品酩會，開放對威士忌與文化體驗有興趣的民眾報名參加，透過焙火互動體驗、專業導覽、Canapé 精緻餐酒搭配，以及茶香迎賓特調，傳遞品牌精神與文化內涵，讓每位賓客在視覺、嗅覺、味覺的多重感官中，探索蘇格登深焙16年的獨特韻味，並感受「焙火生蘊、共酌時光」的品酩魅力。

《2025蘇格登16年深焙品酩會》
活動期間｜2025/8/2~2025/9/20期間，共14場
人數限制｜20位/場
報名費用｜$680/位 可折抵活動當天現場酒款消費400元（含品酩會現場數位互動之加碼100元優惠卷）
活動地點｜新芳春茶行，台北市民生西路309號
報名網址｜https://reurl.cc/6qDd2r

▲▼陳柏霖,焙茶,威士忌,釀酒,工藝,蘇格登,蘇格蘭單一麥芽威士忌,深焙。（圖／品牌提供）

▲以全新蘇格登深焙16年結合東方焙茶靈感與細緻餐點，體現東西工藝交融的品酩美學，展現『焙火生蘊、共酌時光』的精神。

將東方焙茶文化底蘊，完美融合獨創深焙烤桶工藝，「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」已正式於各大通路陸續上市，建議售價為NT$2,450。與親朋摯友歡聚之時，不妨以「蘇格登深焙16年單一麥芽威士忌」，細品彼此之間的珍貴情誼，展開一場由文化與工藝完美交織而成的深度交流，共酩以時間淬煉出的深焙馥郁豐味！欲知更多詳細資訊，請關注蘇格登官方粉絲頁追蹤最新動態。

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