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民進黨前秘書長林錫耀疑關說司法人事案！勁爆對話曝光

林錫耀（右）。（圖／焦正德攝）

▲民進黨前秘書長林錫耀（右）。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民進黨推動大罷免前夕，今（23日）驚爆社群媒體從「dark論壇」流出疑似前民進黨秘書長林錫耀透過Telegram，與民進黨總統蔡英文政府時期的法務部長蔡清祥、及若干民進黨高層等人士討論檢察長、廉政署和調查局的高層人事案，內容疑似林錫耀等綠營高官向蔡清祥等人關說檢調廉人事案，對話內容明顯而具體，提到當時檢調廉高官的姓名官職，以及希望升遷的職位，再由疑似蔡清祥的受話者回覆處理情形，對話過程十分勁爆，震撼司法界和政壇。

據了解，社群媒體脆轉載「dark論壇」的林錫耀檔案，內容至少有九個檔名，包括現任的法務部政務次長徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、台南地檢署檢察長鍾和憲、高檢署檢察官侯名皇、及廉政署副署長林炤宏、調查局官員邱享坤、陳國進，以及劉永金、翁維藝等官員都在檔案內。

社群媒體流出疑似蔡英文總統時期的民進黨秘書長林錫耀關說司法人事案對話，有待司法釐清。（圖／翻攝畫面）

▲社群媒體流出疑似林錫耀關說司法人事案對話，有待司法釐清。（圖／翻攝畫面）

據指出，現在檔案已經下架，無法點閱瀏覽，但相關內容已在政壇和法官及檢察官等法政界流傳，且不少政壇人士已經掌握內容，由於檔案內容疑似涉及林錫耀進行檢方和廉政署及調查局人事關說，如果屬實恐將動搖民眾對執政民進黨及法務部和檢調廉的形象，以及對他們辦案的公正性，至於內容是否屬實，還是有心人士刻意栽贓，有待司法進一步調查。

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