民進黨前秘書長林錫耀疑關說司法人事案！勁爆對話曝光

▲民進黨前秘書長林錫耀（右）。（圖／CTWANT）

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民進黨推動大罷免前夕，今（23日）驚爆社群媒體從「dark論壇」流出疑似前民進黨秘書長林錫耀透過Telegram，與民進黨總統蔡英文政府時期的法務部長蔡清祥、及若干民進黨高層等人士討論檢察長、廉政署和調查局的高層人事案，內容疑似林錫耀等綠營高官向蔡清祥等人關說檢調廉人事案，對話內容明顯而具體，提到當時檢調廉高官的姓名官職，以及希望升遷的職位，再由疑似蔡清祥的受話者回覆處理情形，對話過程十分勁爆，震撼司法界和政壇。

據了解，社群媒體脆轉載「dark論壇」的林錫耀檔案，內容至少有九個檔名，包括現任的法務部政務次長徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、台南地檢署檢察長鍾和憲、高檢署檢察官侯名皇、及廉政署副署長林炤宏、調查局官員邱享坤、陳國進，以及劉永金、翁維藝等官員都在檔案內。

▲社群媒體流出疑似林錫耀關說司法人事案對話，有待司法釐清。（圖／翻攝畫面）

據指出，現在檔案已經下架，無法點閱瀏覽，但相關內容已在政壇和法官及檢察官等法政界流傳，且不少政壇人士已經掌握內容，由於檔案內容疑似涉及林錫耀進行檢方和廉政署及調查局人事關說，如果屬實恐將動搖民眾對執政民進黨及法務部和檢調廉的形象，以及對他們辦案的公正性，至於內容是否屬實，還是有心人士刻意栽贓，有待司法進一步調查。

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