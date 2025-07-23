大潮狂襲！東港街道連淹2天　里長自嘲：我家前面有小河

▲因天文大潮來襲，屏東縣東港鎮出現積水情形。（圖／葉而項臉書）

圖文／CTWANT

屏東縣東港鎮因連日來天文大潮來襲，加上低壓帶帶來不穩定天氣，自22日起連續6天進入年度大潮期，導致當地多處地勢低窪地區出現嚴重積水現象。東津里里長葉而項於社群平台上貼文自嘲「我家前面有小河」，貼文一出後引發網友關注。

葉而項表示，今（23日）清晨5時起床即發現道路大範圍積水，潮位比前一日更高出6公分，街道幾乎難以通行。他強調，雖然抽水機早在第一時間便已開啟排水，但因水勢過猛，效果有限。

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▲屏東縣東港鎮道路積水嚴重。（圖／葉而項臉書）

從葉而項張貼的影片與照片可見，東港鎮內多條道路出現積水情形，部分區域水深已淹過腳踝、逼近小腿肚。據了解，自昨日開始，東港鎮便受到大潮干擾，當時積水深度已超過15公分，顯示本次潮汐威力不容小覷。

屏東縣政府水利處則指出，為應對天文大潮與持續降雨帶來的複合性影響，已全面啟動抽水應變機制，加強各地抽水站設備維護與巡檢，隨時因應可能發生的積淹水災情。相關單位也提醒民眾提高警覺，遠離易積水地區，並配合地方政府的災害應變指引。

本次天文大潮將持續至本月27日，加上東南部海域低壓帶正逐漸北移，預計週末將產生最大影響。

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